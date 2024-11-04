«Ямаль больше похож на Неймара или Анри, чем на Месси. Лионель может быстро опустить ногу, делая центр тяжести низким – это его достоинство». Спортивный ортопед о футболистах
Спортивный ортопед сравнил характеристики Ламина Ямаля и Лионеля Месси.
«Первое отличие – это бег. Лионель Месси – очень размеренный, делает короткие шаги. Он может сделать три шага и ударить, причем делает это практически всегда одинаково.
Он делает небольшие касания, а это значит, что он может быстро опустить ногу, делая центр тяжести очень низким. Это его большое достоинство.
Ламин Ямаль – очень быстрый, но он не может так сильно опустить центр тяжести.
Что касается максимальной скорости, он может достичь той же скорости, что и Месси, но с меньшей частотой шагов.
Он больше похож на Неймара или Тьерри Анри, чем на Месси», – сказал спортивный ортопед Алехандро Байо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Relevo
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