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Скворцов о Черчесове и казахском языке: «Уже понимает некоторые фразы, немного говорит на тренировках» 

Лев Скворцов рассказал, что Станислав Черчесов уже немного говорит по-казахски.

— Скандалы с Черчесовым и казахоязычными журналистами на пресс-конференциях – некоторые болельщики призывали уволить тренера…

— Да, в пабликах об этом многие писали. Мне кажется, стороны не поняли друг друга. Некоторые не поняли шутки. Не нужно было так громко реагировать. Но это все прошло. Каждый сделает выводы. Все будет хорошо. Этот вопрос решился. 

Саламыч сказал, что никогда не говорит ничего просто так. Но, видимо, люди тоже не поняли, что он имел в виду. Не нужно глобально раздувать эту историю.

— Летом Барменкулов (на днях подал в отставку с поста президента Казахстанской федерации футбола – Спортс”) сказал, что Черчесов записался на курсы казахского. Это нужно?

— Тренер должен знать некоторые слова. Не то чтобы фразы, а просто слова. Но думаю, что Барменкулов и Черчесов так пошутили. Думаю, что нормально пошутили — Черчесов записался на курсы языка. Многие тренеры, приезжая в другую страну, работают с переводчиком. Это нормальное явление, когда тренер не знает языка страны, в которой работает.

— Черчесов шутил в команде про казахский язык?

— Нет, таких шуток не было. Но он уже понимает некоторые фразы, немного говорит на тренировках, — сказал защитник сборной Казахстана и «Шинника».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoСтанислав Черчесов
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