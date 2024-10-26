Дюков о шутке Черчесова про казахский язык: «Станислав Саламович точно не провокатор. Он не хотел обидеть казахов, уверен»
Александр Дюков высказался о шутке Станислава Черчесова про казахский язык.
После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.
Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.
«Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей.
Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов», – сказал президент РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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