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Дюков о шутке Черчесова про казахский язык: «Станислав Саламович точно не провокатор. Он не хотел обидеть казахов, уверен»

Александр Дюков высказался о шутке Станислава Черчесова про казахский язык.

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

«Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей.

Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов», – сказал президент РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoсборная Казахстана по футболу
logoАлександр Дюков
logoЧемпионат.com
logoSports – Казахстан
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