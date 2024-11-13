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Адриано о том, как «Интер» хотел отправить его в психбольницу: «Я пил, опаздывал на тренировки. Моратти предложил мне одно особое место. Я ответил ему: «Президент, я не сумасшедший»

Адриано рассказал, как «Интер» чуть не отправил его в психиатрическую больницу.

«Я часто пил и опаздывал на тренировки. Клуб пытался скрыть все от прессы. Мне выписывали штрафы, но мне было все равно. Я зарабатывал большие деньги.

Он [президент «Интера» Массимо Моратти] сказал мне: «Адри, я хочу тебе кое-что сказать. В том, что с тобой происходит, нет ничего постыдного. Это случалось и случается со многими. Я хочу тебе предложить одно решение. Мы бы хотели отправить тебя в одно очень особое место (речь шла о реабилитационной клинике в Швейцарии – Спортс’‘)».

Что они вообще хотели сделать? Я был в депрессии и плохо все понимал. Я не понимал, что они говорили. «Я не сумасшедший, президент. Со всем уважением. Но зачем вы хотите отправить меня в психушку?» – ответил я. Эта идея была абсурдной. Кто когда-либо видел футболиста, госпитализированного в реабилитационную клинику?» – сказал бывший нападающий «Интера».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere della Sera
logoИнтер
logoАдриано
logoсерия А Италия
logoМассимо Моратти
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