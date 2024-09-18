Адриано анонсировал свой прощальный матч между «Интером» и «Фламенго», который пройдет 15 декабря на «Маракане». Форвард сыграет по тайму за каждую из команд

Адриано анонсировал свой прощальный матч в декабре.

42-летний нападающий не принимал участия в официальных матчах с 2016 года, но спустя восемь лет проведет прощальный матч между двумя клубами, за которые он больше всего выступал в своей карьере – «Фламенго» и «Интер».

Эту информацию подтвердил сам игрок в своих соцсетях. Товарищеский матч состоится 15 декабря на «Маракане», и Адриано лично пригласит игроков, которые примут в нем участие.

Планируется, что бывший нападающий сборной Бразилии сыграет по одному тайму за каждую команду.

Адриано объяснил столь позднее прощание с игровой карьерой.

«Многие просили меня об этом. Несмотря на то, что я завершил карьеру несколько лет назад, не хватало этого матча, чтобы завершить мой цикл. Я должен был это всем, кто болел и продолжает болеть за меня», сказал Адриано.

В составе «Фламенго» футболист провел 92 матча и забил 45 голов, выиграв чемпионат Бразилии 2009 года.

За «Интер» Адриано забил 74 гола в 177 матчах, став четырехкратным чемпионом Италии подряд с 2006 по 2009 годы, а также дважды обладателем Кубка Италии.

В составе сборной Бразилии он играл на Чемпионате мира 2006 года и стал чемпионом Кубка Америки 2004 и Кубка Конфедераций 2005.