Жулио Сезар о Холанде: «Очень хорош, много забивает, но мне не нравится его техника. Я бы предпочел Адриано»
Жулио Сезар высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Холанд очень хорош, много забивает. Но мне не нравится его техника, в этом плане я от него не в восторге.
Не хочу его принижать, в конце концов, в футболе главное – это голы, но мне не нравится его техническая оснащенность. Если выбирать между Адриано и Холандом, то я тысячу раз предпочел бы Адриано», – сказал экс-вратарь «Интера» и сборной Бразилии после ничьей «горожан» с миланским клубом (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Fcinter1908.it
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости