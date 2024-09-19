Жулио Сезар о Холанде: «Очень хорош, много забивает, но мне не нравится его техника. Я бы предпочел Адриано»

Жулио Сезар высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Холанд очень хорош, много забивает. Но мне не нравится его техника, в этом плане я от него не в восторге.

Не хочу его принижать, в конце концов, в футболе главное – это голы, но мне не нравится его техническая оснащенность. Если выбирать между Адриано и Холандом, то я тысячу раз предпочел бы Адриано », – сказал экс-вратарь «Интера» и сборной Бразилии после ничьей «горожан» с миланским клубом (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.