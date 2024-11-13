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Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в октябре. У форварда 3+1 в 4 матчах месяца

Джон Кордоба признан игроком месяца в «Краснодаре».

Колумбийский нападающий набрал 47,21% голосов болельщиков. Кордоба обошел Эдуарда Сперцяна (10,87%) и Станислава Агкацева (8,39%). В голосовании приняло участие 2508 человек. 

В октябре Кордоба забил 3 гола и отдал один ассист в четырех матчах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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