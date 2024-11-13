Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в октябре. У форварда 3+1 в 4 матчах месяца
Джон Кордоба признан игроком месяца в «Краснодаре».
Колумбийский нападающий набрал 47,21% голосов болельщиков. Кордоба обошел Эдуарда Сперцяна (10,87%) и Станислава Агкацева (8,39%). В голосовании приняло участие 2508 человек.
В октябре Кордоба забил 3 гола и отдал один ассист в четырех матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости