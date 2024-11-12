«Сперцян играет в мяч кончиком шипа и бутсы, а потом открытыми шипами – в ногу. О чем говорить?» Экс-судья Николаев поддержал отмену гола «Краснодара» «Рубину»
Алексей Николаев убежден в правильности отмены гола «Краснодара» «Рубину» (1:1).
«Абсолютно очевидный для меня момент: кончиком шипа и бутсы Сперцян играет в мяч, а потом открытыми шипами – в ногу.
Смотрите на позицию Карасева, он вообще не видит этот эпизод. Разобраться в этом невозможно. Если бы он был в хорошей позиции, мы бы об этом не говорили, был бы назначен штрафной удар за это нарушение – и ни о каком отмененном голе мы бы и не говорили.
В агрессивной манере вступает в борьбу, поднимает ногу. О чем можно говорить?» – отметил экс-арбитр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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