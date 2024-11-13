«У нас 80% нападающих в подметки не годятся Дзюбе. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную». Ловчев об Артеме

Евгений Ловчев считает, что Артем Дзюба превосходит 80% форвардов в России.

36-летний форвард «Акрона » делит рекорд по голам за сборную России с Александром Кержаковым – у обоих по 30 мячей.

«Дело не только в запале Дзюбы! Назовите мне хороших футболистов у нас. Человек пять наберете. Батраков, Глушенков и так далее…

Но 80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

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