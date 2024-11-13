Почему мне понравилась честность Дзюбы

Непопулярное мнение.

Дисклеймер: я не фанат Артема Дзюбы. Мне не близки его взгляды на футбол, жизнь и общество. После предыдущих его интервью я чувствовал смущение и даже омерзение.

Но интервью «Матч ТВ» приятно удивило.

Глобально Дзюба тот же – с бесконечными обидами на мир, раздутым эго и аргументами уровня детского сада. Но если отбросить чепуху – а я просматривал ее по диагонали, потому что ничего эксклюзивного там нет; обиды и передергивания Дзюбы много раз разбирали – и сосредоточиться на новом, Артем открывается с новой стороны.

Как бы мы ни относились к его образу склочного и неумного человека, он – искренний.

Не боится озвучивать то, о чем молчат футболисты и медиа в России. И говорит не аккуратно, внося в сказанное миллион правок, а так, как думает на самом деле.

Например, знали ли вы, что вокруг «Локомотива» много лет крутилась измайловская группировка? Приближенные к ней агенты подписывали молодых игроков, приближенный бизнесмен входил в совет директоров, просто приближенные арендовали ложу.

Теперь знаете – благодаря Дзюбе.

Говорят ли действующие игроки о происходящем в «Локо» сейчас? Как многим управляют бывшие сотрудники «Чертаново»: заводят в клуб футболистов со смешными отступными, ведут переговоры по трансферам без официальной должности (как, например, Дмитрий Поляцкин – его работу в клубе отрицал даже Юрий Нагорных), планируют назначить ручного тренера – Игоря Осинькина.

Теперь такие есть – Дзюба.

Часто ли действующие игроки готовы сказать неудобное о тех, кто в топе? Что Галактионов, топ-2 лучших тренеров РПЛ прямо сейчас, «трусливенький» и мнительный, что Семак самоустранился, когда решался вопрос с контрактом, что Нагорных играет в закулисные игры?

Последний пример – Дзюба.

Но даже больше внезапной смелости во мне откликнулся крестовый поход Артема против лицемерия и зашоренности.

За десять лет в медиа я сделал больше сотни больших интервью с футболистами, и примерно в половине повторялся сюжет: мы с тренером друг друга не поняли, мне пришлось уйти. Каждый раз я задавал тот же вопрос: «А почему ты не поговорил с тренером?» Ответ был идентичный: «Какой смысл? Это ничего не изменит».

Бесконечный сюжет убедил: одна из главных проблем нашего футбола – неумение разговаривать. Тренеры не говорят о проблемах лично игрокам, а улыбаются или отмахиваются со словами «Все хорошо» вместо конструктивной критики. Футболисты в ответ не просят объяснений, затаивают обиду, страдают и теряют месяцы, а иногда годы карьеры.

Дзюба тоже обижен на многих. Но, как показалось из интервью, он – за разговор, пусть даже и неприятный. Главная его претензия к Семаку и Галактионову – отсутствие человеческого контакта, а не места в составе. И как подтверждение тезиса – очередные респекты Слуцкому, о котором Дзюба вспомнил 20 раз.

Если кто не знает, Слуцкий – очень обидчивый в жизни, но очень эмпатичный в работе. Невозможно представить, что он игнорирует футболиста, если тот хочет пообщаться.

Важно оговориться: выше – мнение не про все интервью. Этому почти монологу не хватает логики, самому Дзюбе – способности приглушить поток обид, который мешает восприятию конструктивных мыслей.

А еще – умения говорить смело не только про тех, кто огорчил.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов