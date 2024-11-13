Почему мне понравилась честность Дзюбы
Непопулярное мнение.
Дисклеймер: я не фанат Артема Дзюбы. Мне не близки его взгляды на футбол, жизнь и общество. После предыдущих его интервью я чувствовал смущение и даже омерзение.
Но интервью «Матч ТВ» приятно удивило.
Глобально Дзюба тот же – с бесконечными обидами на мир, раздутым эго и аргументами уровня детского сада. Но если отбросить чепуху – а я просматривал ее по диагонали, потому что ничего эксклюзивного там нет; обиды и передергивания Дзюбы много раз разбирали – и сосредоточиться на новом, Артем открывается с новой стороны.
Как бы мы ни относились к его образу склочного и неумного человека, он – искренний.
Не боится озвучивать то, о чем молчат футболисты и медиа в России. И говорит не аккуратно, внося в сказанное миллион правок, а так, как думает на самом деле.
Например, знали ли вы, что вокруг «Локомотива» много лет крутилась измайловская группировка? Приближенные к ней агенты подписывали молодых игроков, приближенный бизнесмен входил в совет директоров, просто приближенные арендовали ложу.
Теперь знаете – благодаря Дзюбе.
Говорят ли действующие игроки о происходящем в «Локо» сейчас? Как многим управляют бывшие сотрудники «Чертаново»: заводят в клуб футболистов со смешными отступными, ведут переговоры по трансферам без официальной должности (как, например, Дмитрий Поляцкин – его работу в клубе отрицал даже Юрий Нагорных), планируют назначить ручного тренера – Игоря Осинькина.
Теперь такие есть – Дзюба.
Часто ли действующие игроки готовы сказать неудобное о тех, кто в топе? Что Галактионов, топ-2 лучших тренеров РПЛ прямо сейчас, «трусливенький» и мнительный, что Семак самоустранился, когда решался вопрос с контрактом, что Нагорных играет в закулисные игры?
Последний пример – Дзюба.
Но даже больше внезапной смелости во мне откликнулся крестовый поход Артема против лицемерия и зашоренности.
За десять лет в медиа я сделал больше сотни больших интервью с футболистами, и примерно в половине повторялся сюжет: мы с тренером друг друга не поняли, мне пришлось уйти. Каждый раз я задавал тот же вопрос: «А почему ты не поговорил с тренером?» Ответ был идентичный: «Какой смысл? Это ничего не изменит».
Бесконечный сюжет убедил: одна из главных проблем нашего футбола – неумение разговаривать. Тренеры не говорят о проблемах лично игрокам, а улыбаются или отмахиваются со словами «Все хорошо» вместо конструктивной критики. Футболисты в ответ не просят объяснений, затаивают обиду, страдают и теряют месяцы, а иногда годы карьеры.
Дзюба тоже обижен на многих. Но, как показалось из интервью, он – за разговор, пусть даже и неприятный. Главная его претензия к Семаку и Галактионову – отсутствие человеческого контакта, а не места в составе. И как подтверждение тезиса – очередные респекты Слуцкому, о котором Дзюба вспомнил 20 раз.
Если кто не знает, Слуцкий – очень обидчивый в жизни, но очень эмпатичный в работе. Невозможно представить, что он игнорирует футболиста, если тот хочет пообщаться.
Важно оговориться: выше – мнение не про все интервью. Этому почти монологу не хватает логики, самому Дзюбе – способности приглушить поток обид, который мешает восприятию конструктивных мыслей.
А еще – умения говорить смело не только про тех, кто огорчил.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов
Ну и Дзюба совсем не искренний. Он не хочет, чтобы с ним говорили, он хочет, чтобы к нему подошли и объяснили. И снова вернули в состав.
Сам он звонить и спрашивать никогда не хочет - он многократно это повторял ранее.
И да, где уже принимают ставки, что в конечном итоге два дружка Лёнька и Артёмка разругаются в клочья? Для меня это очевидно, вопрос времени только.
А вот то, что из откровенно глупого, закомплексованного, и думающего только о собственном кошельке человека вы делаете правдоруба и совесть российского футбола - это печально