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Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»

Миодраг Божович считает, что Валерий Карпин мог бы возглавить клуб типа «Севильи».

55-летний специалист совмещает работу в сборной России и «Ростове» с марта 2022 года. Ростовский клуб Карпин впервые возглавил в 2017 году. 

«Карпин – один из лучших тренеров в России сейчас. Но у него наверняка очень хорошие отношения с людьми из руководства «Ростова», он просто хочет им помочь.

По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта», – сказал главный тренер иранского клуба «Эстегляль Хузестан», ранее много работавший в России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
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logoВалерий Карпин
logoМиодраг Божович
logoвысшая лига Иран
Эстегляль Хузестан
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