Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»

Миодраг Божович считает, что Валерий Карпин мог бы возглавить клуб типа «Севильи».

55-летний специалист совмещает работу в сборной России и «Ростове» с марта 2022 года. Ростовский клуб Карпин впервые возглавил в 2017 году.

«Карпин – один из лучших тренеров в России сейчас. Но у него наверняка очень хорошие отношения с людьми из руководства «Ростова », он просто хочет им помочь.

По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта», – сказал главный тренер иранского клуба «Эстегляль Хузестан », ранее много работавший в России.