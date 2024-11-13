Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»
Миодраг Божович считает, что Валерий Карпин мог бы возглавить клуб типа «Севильи».
55-летний специалист совмещает работу в сборной России и «Ростове» с марта 2022 года. Ростовский клуб Карпин впервые возглавил в 2017 году.
«Карпин – один из лучших тренеров в России сейчас. Но у него наверняка очень хорошие отношения с людьми из руководства «Ростова», он просто хочет им помочь.
По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта», – сказал главный тренер иранского клуба «Эстегляль Хузестан», ранее много работавший в России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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