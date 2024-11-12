Божович больше не шутит о сексе: «В России я мог шутить на любую тему, в Иране пока осваиваюсь»
Миодраг Божович заявил, что больше не шутит о сексе.
«С возрастом все меняются, и я не исключение. Больше на эту тему я не шучу.
Но пока тут все хорошо у меня идет, получается. В каждом клубе, в каждом назначении есть своя история.
В России я был гораздо больше раскрепощен, российский менталитет похож на мой. Поэтому я мог шутить на любую тему.
А в Иране пока еще осваиваюсь», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ, ныне возглавляющий «Эстегляль Хузестан».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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