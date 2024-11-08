Божович о том, нужно ли в России запретить алкоголь: «Одна из самых вредных вещей. Уже запретили курить – надо запретить и бухать. В Иране нет алкоголя – и нет проблем»
«Очень положительно к этому отношусь.
Алкоголь – одна из самых вредных вещей в жизни любого человека. Дай Бог, придет такое время, когда алкоголь будет запрещен везде. Уже запретили курить, надо запретить и бухать.
Думаю, никто не будет травиться от ненастоящего алкоголя. Самое лучшее, что со мной было в России – когда я вел здоровый образ жизни.
Жить здорово и быть здоровым – самое главное. Заниматься семьей – лучшее решение в жизни.
Я сейчас работаю в Иране. Здесь нет никакого алкоголя, и нет никаких проблем.
Здесь нормальные и здоровые люди, которые хорошо физически выглядят. Так что, думаю, без алкоголя в жизни можно легко справиться», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович.
На данный момент специалист тренирует иранский «Эстеглаль Хузестан».
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