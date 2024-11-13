Конов о словах Дзюбы: «Обсудили фрагмент про комментаторов с Геничем – он не стал возражать, попросил оставить как есть»
Василий Конов сообщил, что интервью Артема Дзюбы обсуждалось с комментаторами.
«Мы действительно показали фрагмент про комментаторов нашим комментаторам. Мы посчитали, что это будет честно по отношению к тем, с кем мы вместе работаем, критику на которых готовимся разместить на наших же ресурсах.
Не сомневался ни секунды в том, что они не будут возражать против публикации и спокойно отнесутся к этому.
Отдельно обсудили фрагмент с Константином Геничем, и он тоже не стал возражать – напротив, попросил оставить как есть», – подчеркнул заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».
Дзюба – «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Василия Конова
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