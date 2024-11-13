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Конов о словах Дзюбы: «Обсудили фрагмент про комментаторов с Геничем – он не стал возражать, попросил оставить как есть»

Василий Конов сообщил, что интервью Артема Дзюбы обсуждалось с комментаторами.

«Мы действительно показали фрагмент про комментаторов нашим комментаторам. Мы посчитали, что это будет честно по отношению к тем, с кем мы вместе работаем, критику на которых готовимся разместить на наших же ресурсах.

Не сомневался ни секунды в том, что они не будут возражать против публикации и спокойно отнесутся к этому.

Отдельно обсудили фрагмент с Константином Геничем, и он тоже не стал возражать – напротив, попросил оставить как есть», – подчеркнул заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

Дзюба – «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Василия Конова
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoВасилий Конов
logoМатч ТВ
logoАкрон
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