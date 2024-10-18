Станкович поддерживает Николсона в «Спартаке» и постоянно общался с Шамаром. При Абаскале форвард «был сам не свой»
«Понимаете, для Шамара не так страшно сесть на лавку. Гораздо страшнее – если его будут игнорировать. С ним нужно общаться, объяснять, что не так, поддерживать, верить в него. Говорить в духе: «Я не сомневаюсь, что ты сможешь, ты покажешь». Тогда он зажигается и работает максимально.
Абаскаль не из этой вселенной, он так не работает, с футболистами он не нянчится. Я не знаю историю про сообщение, но вполне допускаю, что так могло быть. Стена игнора выбивает Шамара из колеи – он последние месяцы при Абаскале был сам не свой. Вероятно, стало совсем непросто психологически, поэтому начал действовать.
Сейчас он такой же, каким пришел в 2022-м. На позитиве, душевный ямайский гэнгста-парень. Есть в этом роль Станковича. Хотя на старте сезона Шамар даже в заявку не попадал. Деян его не игнорировал, постоянно общался, пообещал нормальный шанс, если тот наберет форму. И слово сдержал: Шамар серьезно тренировался, старался, работал – и теперь на поле», – рассказал источник Спортса’’.
«Я сейчас не в заявке, но ты увидишь, кто будет забивать». Неизвестный Шамар Николсон
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