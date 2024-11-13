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Деку об отмене гола Левандовского «Сосьедаду»: «Ошибочное решение, ВАР пока не решил те проблемы, которые должен был решить. Нам должны дать объяснения»

В «Барселоне» прокомментировали скандальный эпизод с голом Роберта Левандовского.

Нападающий «блауграны» забил мяч в ворота «Реал Сосьедад» в 13-м туре Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за положения вне игры. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что кончик бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

– Как вы оцениваете спорный эпизод в игре с «Сосьедадом»? Кажется, что бутса Левандовского больше, чем есть на самом деле...

– Я думаю, что ВАР – дело не только в этом матче – пока не решил те проблемы, которые он должен был решить. Кое-что стало лучше, но в остальном мы по-прежнему имеем дело с человеческим фактором. Технологии пока не смогли стать важнее человеческого решения. У нас по-прежнему принимаются спорные решения, подобные тому, которое было в этой игре, и которое, безусловно, было неверным.

Я не понимаю: если это полуавтоматическая система, то решение принимается не автоматически, кто-то должен нажать на кнопку. Это как с автомобилем: мы не знаем, автоматический ли он, гибридный ли... Они должны нам кое-что объяснить. Я в растерянности. Я до сих пор не знаю, была ли бутса черной или желтой...

Мы не хотим углубляться в эту тему, потому что не хотим оправдываться. Но возникает вопрос: что произошло? Где возникла ошибка, если она была? Если нет, то это не имеет значения, но пусть тогда нам это объяснят. Они должны что-то объяснить, потому что мы немного запутались в том, что такое полуавтоматическая система, есть ли влияние видеоассистентов...

– Вы собираетесь потребовать объяснений?

– Это не исправит того, что произошло в игре. Мы не знаем, что могло бы произойти. Может быть, мы бы повели, «Сосьедад» бы отыгрался и вышел вперед, а мы бы сравняли счет. Правда в том, что был гол, который не засчитали, и отменили его ошибочно.

Но футбол должен развиваться, иначе мы пропали. Если речь идет о полуавтоматическом контроле, который оказывается бесполезным, тогда нужно перейти к другой системе. Ответственные лица должны нам что-то сказать. Мы говорим это не потому, что «Барсе» причинен вред, а для того, чтобы улучшить ситуацию.

Если это ошибка, мы должны найти решение, объяснить, почему они допустили ошибку и что может произойти. ВАР должен был сделать решения более понятными и сделать футбол проще для нас, даже для тех, кто смотрит футбол дома.

Уже достигнут прогресс во многих областях, и мы уже извлекли выгоду, в кавычках, из использования полуавтоматической системы в нескольких ситуациях с офсайдами.

Мы не собираемся углубляться в эту тему, но они должны дать нам объяснения. Я говорю не как спортивный директор «Барсы», а как футбольный зритель, и я хотел бы лучше понять, почему были приняты такие решения, и, если они были приняты полуавтоматически, то я хочу узнать, какова вероятность того, что офсайда не было. Они должны нам кое-что объяснить», – сказал спортивный директор «Барселоны» Деку

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
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logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
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