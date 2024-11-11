Альгуасиль об отмене гола Левандовского: «Сосьедад» превосходил «Барсу» с 1-й до 95-й минуты. Победа более чем справедлива»
Иманоль Альгуасиль считает, что «Сосьедад» превзошел «Барселону».
«Реал Сосьедад» обыграл каталонский клуб (1:0) в матче Ла Лиги.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Сосьедада», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда.
Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.
«Я не видел этого момента, но после такой великолепной игры, которую мы провели...
Нужно уважать мнение каждого, но я считаю, что с 1-й до 95-й минуты матча мы превосходили соперника и победа более чем справедлива», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ElDesmarque
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