Альгуасиль об отмене гола Левандовского: «Сосьедад» превосходил «Барсу» с 1-й до 95-й минуты. Победа более чем справедлива»

Иманоль Альгуасиль считает, что «Сосьедад» превзошел «Барселону».

«Реал Сосьедад» обыграл каталонский клуб (1:0) в матче Ла Лиги .

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Сосьедада», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда.

Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

«Я не видел этого момента, но после такой великолепной игры, которую мы провели...

Нужно уважать мнение каждого, но я считаю, что с 1-й до 95-й минуты матча мы превосходили соперника и победа более чем справедлива», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад » Иманоль Альгуасиль .