«Барса» требует разъяснить отмену гола Левандовского. В клубе не видят офсайд по ТВ-картинке и не прнимают аргумент о том, что у ВАР был верный стоп-кадр (Relevo)
«Барселона» уступила со счетом 0:1 во вчерашнем матче Ла Лиги.
На 13-й минуте Роберт Левандовски забил в ворота «Реал Сосьедад», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.
По информации Relevo, «Барселона» потребует объяснений, чтобы точно узнать, что произошло в данном эпизоде, и получить возможность находить решения в подобных ситуациях в дальнейшем.
Клуб не устроило объяснение относительно того, что в трансляции был выбран неверный кадр, а в комнате ВАР стоп-кадр сделали в правильный момент, чтобы зафиксировать нарушение правил.
Отмечается, что в «Барселоне» не увидели офсайда в голевом моменте по кадру из телетрансляции.
ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла
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