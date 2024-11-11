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  • «Барса» требует разъяснить отмену гола Левандовского. В клубе не видят офсайд по ТВ-картинке и не прнимают аргумент о том, что у ВАР был верный стоп-кадр (Relevo)
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«Барса» требует разъяснить отмену гола Левандовского. В клубе не видят офсайд по ТВ-картинке и не прнимают аргумент о том, что у ВАР был верный стоп-кадр (Relevo)

«Барселона» потребует объяснений по отмене гола в матче с «Сосьедадом».

«Барселона» уступила со счетом 0:1 во вчерашнем матче Ла Лиги.

На 13-й минуте Роберт Левандовски забил в ворота «Реал Сосьедад», но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

По информации Relevo, «Барселона» потребует объяснений, чтобы точно узнать, что произошло в данном эпизоде, и получить возможность находить решения в подобных ситуациях в дальнейшем.

Клуб не устроило объяснение относительно того, что в трансляции был выбран неверный кадр, а в комнате ВАР стоп-кадр сделали в правильный момент, чтобы зафиксировать нарушение правил.

Отмечается, что в «Барселоне» не увидели офсайда в голевом моменте по кадру из телетрансляции.

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoсудьи
logoРоберт Левандовски
видеоповторы
Гильермо Куадра Фернандес
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