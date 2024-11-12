Экс-судья Федотов об отмене гола «Краснодара»: «Действия Сперцяна носили безрассудный характер. Арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к ним»

Игорь Федотов согласился с решением арбитров по фолу Эдуарда Сперцяна.

«Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) в матче Мир РПЛ.

На 87-й минуте матча Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.

«Очень хорошая работа Кукуяна на ВАР – это надо отметить. Он отработал все моменты, где требовалось его участие. Первый 11-метровый – фол по неосторожности. Карасев был в плохой позиции, не успел. Игрок «Краснодара» перекрывал ему обзор. Кукуян позвал – Карасев назначил.

Второй эпизод – отмененный гол «Краснодара». Я связываю его с рукой Кассьерры, потому что это все одна тема. И заключается она в том, чтобы поднагреть обстановку и сказать, что судьи все плохие. Но это неправда, и арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару».

Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно.

Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами.

Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный. Карасев его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ.

Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол. Спасибо Кукуяну на ВАР, который разобрался и позвал Карасева к монитору», – сказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.