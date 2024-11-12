Маротта о словах президента «Милана» про «единственную истинную команду»: «Возможно, «Интер» представляет нечто большее. У нас 2 звезды – это не случайно»

В «Интере» отреагировали на слова президента «Милана» о клубе.

Ранее президент «россонери» Паоло Скарони заявил : «Горд быть главой единственной истинной команды Милана. Мы остаемся самым интернациональным клубом Италии».

«Это зависит от точки зрения. Если они представляют единственную команду Милана, возможно, мы представляем нечто большее.

Я не хочу делать спорные высказывания, он мой друг, каждый продвигает свой клуб, называя его лучшим. У нас две звезды, и это не случайно. И я надеюсь, что «Милан» также сможет получить вторую звезду как можно скорее», – сказал президент «Интера ».