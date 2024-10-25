Серия А = показ мод. Клубы одеваются у Loro Piana, Off-White и C.P. Company

Почти у каждого итальянского клуба есть модный бренд-партнер, который одевает команду на все публичные выходы. Такого пышного набора нет ни у одной другой лиги.

Рассмотрим поближе, кто что носит.

У «Юве» самый люксовый партнер – Loro Piana

Цены – космос: кашемировый джемпер обойдется в 1500 евро (хотя есть модели вдвое дороже). Легкий бомбер из хлопка, льна и кашемира стоит под 2 тысячи. Пальто на зиму из мохера, кашемира и шерсти – 5400 евро.

Семья Лоро Пиана родом из Триверо. Начинали как торговцы шерстью в начале XIX века. Затем открыли две прядильные фабрики. В 1924-м Пьетро Лоро Пиана основал компанию Loro Piana & C. в Куарону. Спустя 40 лет внук Пьетро Франко Лоро Пиана договорился об экспорте высококачественных тканей в Европу, Америку и Японию.

В 1970-х уже сыновья Франко Серджио и Пьер Луиджи сосредоточились на разработке высококачественных тканей, включая кашемир и сверхтонкую шерсть. А потом диверсифицировали бизнес и стали выпускать одежду своего производства. С тех пор Loro Piana помешана на качестве.

Считается, производство тканей у них под маниакальным контролем. Каждую весну представители Loro Piana прилетают в Монголию и сами проводят переговоры с пастухами кашемировых коз о заготовке шерсти необходимого качества. Так же с Австралией и Новой Зеландией, где итальянцы покупают мериносовую шерсть.

Самая дорогая в мире ткань – из шерсти викуньи. Викуньи (родственники верблюдов, больше похожие на лам) были на грани вымирания, но Loro Piana в 1990-х договорилась с правительством Перу и выкупила в стране обширный участок, на котором обустроила заповедник. За животными там ухаживают, бережно относятся и аккуратно состригают шерсть. Правда, фермеры жалуются, что получают очень маленькие деньги.

Получить высококлассную шерсть – одно дело. Много внимания уделяют станкам и подбору персонала. Работники следят за машинами непрерывно. У Loro Piana также огромный штат ремесленников, которые осматривают готовые материалы и вручную исправляют недостатки. И команда портных, потому что многие вещи бренда шьются вручную.

Обычно Loro Piana тщательно выбирает послов. В 2021-м они запартнерились с «Ювентусом» (Роналду тогда еще играл в Турине). И на этот сезон подготовили для «Юве» несколько нарядов. В каждом из них светлые брюки. Верх меняется. Есть синие рубашки. И футболки с длинным рукавом и воротником поло.

Если становится прохладно, сверху куртка.

Для Тиаго Мотты отдельный наряд – костюм.

«Аталанта» гоняет в джинсовом прикиде

«Аталанту» одевает итальянский бренд Replay, который специализируется на джинсовой одежде. Компания основана в 1978 году и базируется в городе Азоло (область Венеция). Replay выделяется накладными карманами, аппликациями и необычным декором на джинсовой одежде.

Несколько лет назад бренд плотно зашел в футбол, подписав контракты с «ПСЖ», «Аяксом» и «Аталантой». Неудивительно, что от такого партнера клуб из Бергамо получил на сезон джинсовый костюм. На рукаве нашивка с эмблемой «Аталанты», лого Replay – чуть выше фирменного большого кармана.

«Болонью» одевает местный бренд – любимый у ультрас

В Болонье родился дизайнер Массимо Ости. Сначала он придумал бренд C.P. Company, отличительной фишкой которого стала линза. В некоторых моделях линзы вшиты в капюшон или на рукаве вместо логотипа. Потом Ости основал не менее важный бренд Stone Island.

Долгое время С.P. был важной часть футбольной культуры. В вещах бренда гоняли фанты и футбольные хулиганы. С этого сезона C.P. Company наконец-то плотно зашел в футбол официально, начав одевать «Ман Сити» и «Болонью» из родного города Ости. Событие мегаважное.

Женская команда не отстает. Титульный спонсор – модный бренд Elisabetta Franchi.

Он же и одевает девушек и вне поля.

Партнер «Дженоа» – американский бренд, названный в честь озера

«Дженоа» принадлежит американской компании. Может, поэтому клуб спонсирует американский бренд одежды Sebago, названный в честь озера Себейго, которое находится в штате Мэн (самое глубокое в штате).

Началось все в 1946 году в городе Уэстбрук, когда Дэниел Дж. Уэллехан, владелец пяти обувных магазинов, открыл собственную фабрику Sebago-Moc. Сначала делали только обувь, а потом расширились на одежду.

В Генуе у Sebago сейчас пять магазинов. Так что у бренда есть коммерческий интерес из всех клубов Италии одевать именно «Дженоа». Sebago одевает игроков в стиле смарткэжуал: брюки-чиносы, рубашки и свитшот свободного кроя.

Модный партнер «Эмполи» делает доски для серфинга. И одежду

«Эмполи» сотрудничает с необычным брендом – Roberto Ricci Design. У RRD есть два направления. Первое – изготовление досок и оборудования для серфинга и водных видов спорта. Второе – одежда в разных стилях: деловом, спортивном и повседневном (но в основном в спортивном). Для «Эмполи» сделали практичную одежду в черном цвете. Самое то для постоянных перелетов. Только почему-то в соцсетях «Эмполи» часто выкладывает фото игроков в спонсорской одежде обрезанными по пояс.

«Интер» расстался с Moncler и теперь одевается у семейного бренда

В прошлом сезоне «Интер» одевал уважаемый люксовый бренд Moncler. Теперь у команды новый партнер на ближайшие три сезона – Canali. Компанию в 1934-м основали братья Джованни и Джакомо. Первый делал ткани, второй был портным. Семья Канали управляет компанией до сих пор. В 2010-м бренд впервые использовал спортсмена в рекламных целях, сделав лицом коллекции питчера «Янкис» Мариано Риверу.

От Canali на теплое время игроки «Интера» получили куртку-сафари из хлопкового габардина с четырьмя карманами и завязками, легкую трикотажную футболку, мягкие брюки и замшевые мокасины. Основной наряд – в песочном цвете, футболка – светло-зеленая.

На зиму готов ромбовидный стеганый бомбер, сшитая вручную рубашка из ткани Double, водолазка из мериносовой шерсти, свободные брюки и мокасины с подошвой из натурального каучука. Все изготовлено на заказ и из премиальных тканей.

Индзаги, его штаб и боссы одеты в шерстяной костюм Impeccabile с рубашкой, свитером из мериносовой шерсти и галстуком из жаккардового шелка. Если надо утеплиться, сверху можно накинуть стеганое пальто длиной три четверти из мягкого нейлона.

У «Комо» коллаборация с американцами

Раньше все тащились от «Венеции», но теперь в Серии А появился еще один мегакрасивый клуб – «Комо» Сеска Фабрегаса. Их модным партнером стал внезапно не итальянский, а американский бренд – Rhude.

Rhude описывает себя как бренд, который сочетает «люксовые техники с элементами уличной моды» и «отражает современную социоэкономику и личные истории». У основателя Руиджи Вильясеньора нет дизайнерского образования (он изучал историю искусств), но его мама работала портнихой. Бренд Rhude Руиджи основал в 2015 году.

Летом в Комо состоялся показ коллекции Rhude, вдохновленной озером и наследием города («фирменная эстетика бренда сочеталась с вневременным очарованием озера Комо»). В показе участвовали Лорис Кариус, Фабрегас и приглашенные звезды вроде Ромео Бекхэма.

«Комо» получил от Rhude несколько вещей: регбийный топ, толстовку на молнии с надписью Como 1907 и бейсболку. Судя по всему, в одежде от американского бренда игроки команды пока не ходят, но партнерство продолжается.

Одежду для «Лацио» шьют по индивидуальным меркам

Бренд Sartoria Cardona появился в 2005-году и специализируется на пошиве одежды на заказ (в основном костюмов). Используют итальянские ткани, сотрудничают с местными портными. Стоимость таких костюмов начинается от 590 евро.

Костюмы для «Лацио» сшиты по индивидуальным меркам. Поэтому на каждом футболисте одежда смотрится идеально.

Игроки «Лечче» носят куртку-рубашку из телячьей кожи

«Лечче» одевается у молодого местного и премиального бренда Tomeve’s. Образ футболистов состоит из замшевой рубашки-куртки из телячьей кожи и классических брюк со складками и манжетами внизу.

В качестве альтернативы: синяя футболка и толстовка с контрастной надписью US LECCE, но в мягких тонах. Весь образ стоит 1279 евро. Для холодной погоды предусмотрено пальто-бомбер, выполненное «из ультрасовременной технической ткани, устойчивой к ветру и воде».

Мегаяркий «Милан» одевается у бренда уличной одежды Off-White

Самый уличный и молодежный фэшн-партнер у «Милана» – Off-White. Бренд, основанный Вирджилом Абло (умер в 2021-м) как раз в Милане, крепко шумел 6-7 лет назад. И часто участвовал в футбольных коллаборациях, в том числе с Nike.

И хоть хайп вокруг Off-White стих, бренд существует после смерти основателя и даже пару сезонов одевает «Милан». В коллекцию этого сезона вошло много всего: костюм, деним и бодрые куртки. Вещи делали под 125-летие «Милана» и в них полно разных фишек: талисман в виде дьявола, классический красно-черный цвет, золотые акценты, увековечивающие юбилей и наследие.

«Монца» сотрудничает с брендом из Монцы

В 1939 году Паоло Богги основал компанию Boggi Milano и открыл в Монце первый магазин мужской одежды и аксессуаров. Сейчас – более 220 магазинов в 58 странах. Еще Boggi Milano уже второй сезон подряд одевает «Монцу».

В прошлом сезоне наряд был светлый. Брюки и водолазка – основа.

В этом игроки получили черный костюм в сочетании с футболками. А еще шапки с надписями Boggi.

«Наполи» – в спортивных костюмах от Armani

«Наполи» в этом сезоне ездит на матчи в спортивной экипировке от бренда Армани EA7.

Невыразительный «Торино», сотрудничающий с гигантом ритейла

«Торино» спонсирует OVS – крупнейший итальянский ритейлер с миллиардной годовой выручкой. У них есть магазины в 35 странах Европы, Латинской Америки и Азии, а в общей сложности около 1285 точек продаж. OVS появилась в 1972 году как подразделение итальянской сети универмагов Coin.

«Торино» одели в вещи из линейки Piombo стилиста Массимо Пиомбо. Представлено две коллекции: формальная с однобортным синим костюмом, бело-клетчатой ​​рубашкой, сине-гранатовым галстуком в горошек и цветах «Торино». Другой повседневный вариант с футболкой, толстовкой и чиносами из эластичной технической ткани.

Вот Паоло Ваноли в повседневном варианте. Но выглядит наряд так себе: слишком просто, а надпись Piompo очень броская.

У партнера «Удинезе» логотип с короной

«Удинезе» уже несколько сезонов сотрудничает с итальянским брендом одежды Mulish, у которого логотип напоминает корону. На этот сезон игроки «Удинезе» получили костюмы с футболками.

«Фиорентину» одевают в деловые наряды, но выпускали яркий рождественский свитер

«Фиорентину» одевает итальянский бренд Montezemolo. В 1979-м его основал Ренцо Гуаццини, а сейчас компанией управляет его сын Лоренцо. Montezemolo позиционирует себя как бренд мужской одежды на все случаи жизни.

С «Фиорентиной» Montezemolo сотрудничает уже несколько лет. В основном игроков одевают в деловые наряды. Как этот – брюки, лонгсливы и жилетки. Строгий стиль, сдержанные цвета.

Но бывают и исключения. На Рождество Montezemolo сделал для «Фиорентины» очень яркий зимний свитер.

А вот у «Венеции» нет модного партнера. Только джинсовый

Самый модный клуб мира остался без модного партнера. Хотя многие и хотели бы посотрудничать.

Весной «Венеция» объявила о партнерстве с брендом джинсовой одежды Cycle. Но что все это значит, не совсем понятно. Просто реклама или игрокам выдают вещи бренда? Кажется, футболисты не приезжают в одежде Cycle на матчи.

Вообще, плохая коммуникация – одна из главных проблем нынешней «Венеции». Клуб не представил форму на сезон от бренда Nocta. Студийный фотосет выложили лишь через полтора месяца по случаю старта продаж.

Ждем Пепа в куртке с линзами? «Ман Сити» теперь одевает культовый бренд C.P. Company

Фото: instagram.com ; Gettyimages /Marco Luzzani / Stringer