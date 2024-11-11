Президент «Милана» Скарони: «Горд быть главой единственной истинной команды Милана. Мы остаемся самым интернациональным клубом Италии»

Президент «Милана» назвал свой клуб самым интернациональным в Италии.

«Когда я мальчишкой приехал учиться в Милан, я потерялся. И мысль о том, что спустя столько лет я являюсь президентом единственной истинной команды Милана, заставляет меня гордиться собой.

Мне нравятся все фотографии, на которых мы поднимаем кубок. Я с удовольствием смотрю на то, как Мальдини поднимает Кубок, как Берлускони поднимает множество завоеванных трофеев, особенно международных.

«Милану» удается оставаться самым интернациональным клубом Италии, но также настоящими миланцами. Мы продолжаем решать эту задачу и с новым владельцем», – сказал Паоло Скарони , выступая на открытии фотовыставки в честь 125-летия «Милана ».