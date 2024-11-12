Дзюба не хочет играть за границей: «Хватило Турции – я русский, хочу на своей земле оставаться. В Саудовскую Аравию в 36? Я же не Роналду»
– Давай вернемся к лету. Ты был готов рассматривать иностранные варианты? Появлялись слухи про Саудовскую Аравию и так далее.
– Не был готов. Мне хватило Турции, честно.
– Только из-за этого?
– Более обманчивой нации я не видел в жизни. Я все-таки человек уже не в том возрасте и все сделал для того, чтобы после чемпионата мира уехать в Англию. Столько авторизаций сделал – в жизни столько сочинений не писал! Кому только не расписывался – от Зингаревича до Агузарова.
Мне стучат и говорят: «Там тебя уже Пеллегрини и «Вест Хэм» ждут, уже все». Я говорю: «Давайте любой [вариант]». Отвечают: «Тебе нужно подойти к Дюкову». Пошел к президенту РФС Дюкову, тот отпустил. «Тебе нужно подойти к Семаку». Подошел к Семаку. Он: «Да, конечно». Подписывал эти авторизации, бегал. Уехал в итоге, ага. В «Адану» (смеется).
Поэтому зарубежные варианты не рассматривал. В Саудовскую Аравию в 36 лет? Я же не Криштиану Роналду. Хотя раз Митрович поехал, я мог еще попылить. Кстати, Митровича я высоко оцениваю, очень крутой нападающий. Мы с уважением друг к другу относимся.
– Уже можешь сказать точно, что никогда не поедешь играть за границу?
– Я русский человек, хочу на своей земле оставаться. Что бы ни происходило – понимаю, что сейчас уровень [футбола в России] падает – но я не хочу, мне хватило. Это был один из худших моментов в моей жизни. Впрочем, опять же, это большой опыт, который меня многому научил, – сказал нападающий «Акрона».
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