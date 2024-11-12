Дзюба не хочет играть за границей: «Хватило Турции – я русский, хочу на своей земле оставаться. В Саудовскую Аравию в 36? Я же не Роналду»

Артем Дзюба заявил, что больше не хочет играть в зарубежных чемпионатах.

– Давай вернемся к лету. Ты был готов рассматривать иностранные варианты? Появлялись слухи про Саудовскую Аравию и так далее.

– Не был готов. Мне хватило Турции, честно.

– Только из-за этого?

– Более обманчивой нации я не видел в жизни. Я все-таки человек уже не в том возрасте и все сделал для того, чтобы после чемпионата мира уехать в Англию. Столько авторизаций сделал – в жизни столько сочинений не писал! Кому только не расписывался – от Зингаревича до Агузарова .

Мне стучат и говорят: «Там тебя уже Пеллегрини и «Вест Хэм » ждут, уже все». Я говорю: «Давайте любой [вариант]». Отвечают: «Тебе нужно подойти к Дюкову». Пошел к президенту РФС Дюкову, тот отпустил. «Тебе нужно подойти к Семаку ». Подошел к Семаку. Он: «Да, конечно». Подписывал эти авторизации, бегал. Уехал в итоге, ага. В «Адану » (смеется).

Поэтому зарубежные варианты не рассматривал. В Саудовскую Аравию в 36 лет? Я же не Криштиану Роналду. Хотя раз Митрович поехал, я мог еще попылить. Кстати, Митровича я высоко оцениваю, очень крутой нападающий. Мы с уважением друг к другу относимся.

– Уже можешь сказать точно, что никогда не поедешь играть за границу?

– Я русский человек, хочу на своей земле оставаться. Что бы ни происходило – понимаю, что сейчас уровень [футбола в России] падает – но я не хочу, мне хватило. Это был один из худших моментов в моей жизни. Впрочем, опять же, это большой опыт, который меня многому научил, – сказал нападающий «Акрона».