Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым»
Валерий Карпин прокомментировал слова Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную.
Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Он делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.
– Интервью [Дзюбы] не видел, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить.
– Пока вы тренер, его в сборной не будет?
– Риторика после отстранения не менялась. Завтра нас не вернут, смысла просматривать игроков, которые давно играли, нет, пока надо молодым давать шанс.
– Возрастные игроки. Возможен матч прощальный?
– Если РФС решит – ради бога, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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