Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым»

Валерий Карпин прокомментировал слова Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную.

Ранее 36-летний нападающий «Акрона » заявил , что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Он делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.

– Интервью [Дзюбы ] не видел, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить.

– Пока вы тренер, его в сборной не будет?

– Риторика после отстранения не менялась. Завтра нас не вернут, смысла просматривать игроков, которые давно играли, нет, пока надо молодым давать шанс.

– Возрастные игроки. Возможен матч прощальный?

– Если РФС решит – ради бога, – сказал главный тренер сборной России.