Холанд быстрее всех забил 75 голов в АПЛ. У форварда «Сити» 12 мячей в этом чемпионате – он лучший бомбардир

Эрлинг Холанд увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 23-й минуте игры с «Брайтоном» в 11-м туре. Теперь у него 12 голов в чемпионате – на 4 больше, чем у идущих следом Криса Вуда («Ноттингем Форест») и Бриана Мбемо («Брентфорд»).

Холанд быстрее всех в истории забил 75 голов в АПЛ. На это ему потребовалось 77 игр.

Подробно со статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь .