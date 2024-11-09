Холанд быстрее всех забил 75 голов в АПЛ. У форварда «Сити» 12 мячей в этом чемпионате – он лучший бомбардир
Эрлинг Холанд увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 23-й минуте игры с «Брайтоном» в 11-м туре. Теперь у него 12 голов в чемпионате – на 4 больше, чем у идущих следом Криса Вуда («Ноттингем Форест») и Бриана Мбемо («Брентфорд»).
Холанд быстрее всех в истории забил 75 голов в АПЛ. На это ему потребовалось 77 игр.
Подробно со статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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