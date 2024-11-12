Дест об аренде в «Милан»: «Это было ошибкой, я не был готов психологически. Мое сердце все еще было в «Барселоне» в тот момент»

Серджиньо Дест назвал ошибкой переход в «Милан» из «Барселоны».

«Милан » для меня был большой ошибкой. Очевидно, что это прекрасный клуб, но в тот момент я психологически не был готов к переходу. В тот момент мое сердце все еще было в «Барселоне», и я не мог сосредоточиться на том, что будет дальше. Думаю, именно поэтому все пошло так, как пошло.

Все прошло очень быстро [в «Барселоне»], но я наслаждался каждой минутой. Заходил в раздевалку, играл против «Реала», выиграл Кубок Испании», – сказал бывший защитник «Барселоны», выступающий за ПСВ .

Дест провел 14 матчей за «Милан» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.