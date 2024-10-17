Кубарси, Ямаль, Мастантуоно, Райан Месси, Архан Кака, Салия и Тулкинбеков – в топ-60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian
Пау Кубарси и Ламин Ямаль вошли в топ-60 самых перспективных молодых игроков.
Список составило издание The Guardian. Футболистов не ранжировали, а разместили в общей таблице.
Помимо игроков «Барселоны», в нее вошли Жоан Мартинес из «Реала», Чидо Оби-Мартин и Джеймс Овери (оба – «МЮ»), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Энзо Молебе («Лион»), Вигго Гебель («РБ Лейпциг»), Маттиа Либерали («Милан»), Родриго Мора («Порту») и Джонатан Куси-Асаре («Бавария»).
В списке есть однофамильцы известных футболистов Архан Кака («Персис Соло») и Райан Месси («Страсбур»), а также родственники игроков прошлых лет Джейден де Гузман («ПСВ») и Шейн Клюйверт («Барселона»).
Также The Guardian выделяет Азизбека Тулкинбекова из узбекского «Бунедкора», Вахтанга Салия из «Динамо» Тбилиси и Кирилла Дигтяря из харьковского «Металлиста».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Guardian
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