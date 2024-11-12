Роналду о награде Quinas de Platina: «Это не конец, а начало. Нет ничего лучше, чем играть за сборную и представлять Португалию и ее культуру»

Криштиану Роналду рассказал, что для него значит игра за сборную Португалии.

В понедельник форвард «Аль-Насра » получил награду Quinas de Platina от Федерации футбола Португалии .

«Я горжусь тем, что получил этот трофей – мне кажется, что это не конец, а начало. Много гордости, много жертв, много работы. Я мечтал провести первый матч за сборную, потом 25-й, 50-й, потом достичь трехзначных цифр. Я стал думать о 150-й игре, о 200-й.

Я играл в нескольких клубах, выиграл много трофеев, но нет ничего лучше, чем играть за сборную, представлять свою страну, свою культуру, своих детей», – сказал Роналду .