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  • Криштиану Роналду: «Португалию называют маленькой страной, но это большая страна – у нас есть инфраструктура, стадионы, игроки, тренеры. Расстраивают игроки, которые не хотят играть за сборную»
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Криштиану Роналду: «Португалию называют маленькой страной, но это большая страна – у нас есть инфраструктура, стадионы, игроки, тренеры. Расстраивают игроки, которые не хотят играть за сборную»

Криштиану Роналду считает, что у Португалии есть большой потенциал для развития спорта.

Форвард «Аль-Нарса» выступил после получения награды Quinas de Platina от португальской футбольной федерацией (FFP).

«Пользуюсь возможностью, чтобы сказать своим товарищам по команде – после стольких трофеев, побед в Лиге чемпионов, «Золотых мячей» и многого другого я думаю, что нет ничего лучше, чем представлять сборную, приезжать сюда и играть за страну, за ее культуру, своих детей, за отца и мать, за своих друзей. Поэтому меня расстраивает, когда игроки не хотят представлять свою страну. Но это быстро проходит, ведь нет ничего лучше этого.

Я слышал, как многие называют Португалию маленькой страной, но это большая страна. Мы должны так думать, нам стоит помнить, что, независимо от размера страны, у нас есть все – инфраструктура, стадионы, великолепные тренеры, звезды и игроки с большим потенциалом. Достаточно лишь сгладить некоторые шероховатости и верить, что однажды мы станем великими. Я считаю, что Португалия будет великой не только в футболе, но и в других видах спорта», – сказал Роналду.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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