Анчелотти о хет-трике Винисиуса: «Он делает разницу, ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла. Мбаппе старается, он не забил, но был полезен»

Карло Анчелотти оценил игру Килиана Мбаппе и Винисиуса в матче с «Осасуной».

«Реал» одержал победу со счетом 4:0 в игре 13-го тура Ла Лиги . Винисиус сделал в этом матче хет-трик, еще один гол у Джуда Беллингема.

«Винисиус – игрок, который делает разницу, и ситуация с «Золотым мячом » на него не повлияла, как мы видим.

Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное», – сказал главный тренер «Реала ».