Анчелотти о хет-трике Винисиуса: «Он делает разницу, ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла. Мбаппе старается, он не забил, но был полезен»
Карло Анчелотти оценил игру Килиана Мбаппе и Винисиуса в матче с «Осасуной».
«Реал» одержал победу со счетом 4:0 в игре 13-го тура Ла Лиги. Винисиус сделал в этом матче хет-трик, еще один гол у Джуда Беллингема.
«Винисиус – игрок, который делает разницу, и ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла, как мы видим.
Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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