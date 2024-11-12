Мостовой о «Ростове»: «Финишируют ниже пятого места. Что они, «Спартак», «Динамо» или «Локомотив» обгонят? Сомневаюсь»
В данный момент команда под руководством Валерия Карпина занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков в 15 матчах.
«Думаю, что они находятся на своем месте. «Ростов» – как раз где-то с пятого по девятое место. Конечно, какое-то время назад они шли рядом с топ-3, но до этого они и близко там не были.
«Краснодар», например, 15 лет существует и только в прошлом году первый раз боролся за чемпионство. Надо иначе подходить в этом плане, всегда отталкиваться от состава и возможностей клуба. Считаю, ростовчане еще могут подняться: одну-две игры выиграют, поднимутся куда-то на пятую-шестую строчку.
Попадет ли команда в топ-5 по итогам сезона? Мне кажется, они ниже пятерки финишируют – с шестого по девятое. Скорее всего, будет так. Что они, «Спартак», «Динамо» или «Локомотив» обгонят? Сомневаюсь.
Ясно, что какая-то команда может выдать серию из трех-четырех побед, тем более в нашем чемпионате: кажется, что он только начался, а уже половина сезона пролетела. Сейчас три-четыре игры сыграют – и все. Потом два с половиной месяца отпуска», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
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