«Реал» и adidas выпустили винтажную коллекцию одежды в стиле 70-х. Футболка стоит 55 евро, куртка – 100
«Реал» совместно с adidas выпустил винтажную коллекцию одежды в стиле 70-х.
Новая коллекция ADICOLOR была представлена перед матчем с «Осасуной» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги.
«Это модная линия в винтажном стиле, которая отдает дань уважения 70-м годам, напоминает о великих футболистах «Реала» и вновь стала символом ностальгии и культуры.
Коллекция ADICOLOR возрождает винтажный дизайн с современным и свежим подходом, сохраняя при этом дух и аутентичность эпохи», – сказано на сайте клубе.
В официальном магазине «Реала» футболку можно купить за 55 евро, куртку – за 100 евро, стоимость тренировочных брюк – 90 евро.
Фото: realmadrid.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Реала»
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