«Реал» и adidas выпустили винтажную коллекцию одежды в стиле 70-х. Футболка стоит 55 евро, куртка – 100

«Реал» совместно с adidas выпустил винтажную коллекцию одежды в стиле 70-х.

Новая коллекция ADICOLOR была представлена перед матчем с «Осасуной» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги .

«Это модная линия в винтажном стиле, которая отдает дань уважения 70-м годам, напоминает о великих футболистах «Реала» и вновь стала символом ностальгии и культуры.

Коллекция ADICOLOR возрождает винтажный дизайн с современным и свежим подходом, сохраняя при этом дух и аутентичность эпохи», – сказано на сайте клубе.

В официальном магазине «Реала » футболку можно купить за 55 евро, куртку – за 100 евро, стоимость тренировочных брюк – 90 евро.

Фото: realmadrid.com