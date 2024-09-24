Лучшие третьи формы сезона: с отсылками к панкам, драконам и Древнему Риму

Кто ваш фаворит?

Третьи комплекты – традиционное поле для экспериментов, в котором клубы и производители получают больше творческой свободы.

Смотрим, чем они нас порадовали в сезоне-2024/25.

«Аугсбург»

Это уже самая популярная форма в истории «Аугсбурга». Практически все футболки разлетелись меньше чем за четыре часа, поэтому вскоре клуб объявил, что сделает дополнительную партию.

«Мы ошеломлены огромным интересом, – говорит управляющий директор «Аугсбурга» Михаэль Стролл. – Никогда раньше мы не видели такого высокого спроса. У каждого фаната, который хочет майку, должен быть шанс получить ее. Вот почему мы быстро согласились выпустить новую партию».

Для «Аугсбурга» постарался японский бренд Mizuno. Клуб получил «Римский комплект», слоган – Augusta Vindelicorum. Это первое название Аугсбурга – одного из древнейших городов страны, основанного еще по приказу древнеримского императора Августа в 15 году до нашей эры.

Узор на футболке отсылает к древнеримским мотивам, следы которых находили в городе. На воротник римскими цифрами нанесено число 1907 – год создания «Аугсбурга».

Комплект презентовали перед 8 августа – дата Аугсбургского праздника мира , а еще день основания клуба.

«Ювентус»

Одна из самых удачных третьих форм сезона. Футболки быстро распродали, помогло и редкое отсутствие титульного спонсора .

Темно-синяя форма с золотой отделкой вдохновлена отражением луны в ночном небе. Вместо эмблемы – силуэт зебры из клубной эмблемы 1980-х, чем-то напоминающий гарцующего жеребца «Феррари».

Впервые в XXI веке на футбольные формы вернулся трилистник – легендарный логотип adidas. Он на всех третьих комплектах топ-клубов. У «Ювентуса» ретрообраз дополняет еще и воротник-поло.

«МЮ»

Объявив сезон ретроэстетики, adidas показал третьи формы топ-клубов на одном фото с легендами: Алессандро Дель Пьеро, Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Бастиан Швайнштайгер. А за «Юнайтед» отвечал Рио Фердинанд.

Красный, белый и черный трехцветный флаг чествует фанатов клуба по всему миру. Вместо эмблемы – дьявол.

«Челси»

Один из самых смелых комплектов – черно-серая футболка с розовыми вставками отсылает к панк-культуре семидесятых .

«Выделяясь и оставаясь собой, мы возвращаемся в прошлое, к 1970-м и популярной культуре. Всего в 10 минутах пешком от «Стэмфорд Бридж» происходили потрясения, которые многое изменили. Известные участники панк-рок-групп болеют за «Челси» и по сей день. Если где-то и существовал панк, так это в Западном Лондоне», – говорится в заявлении клуба.

Вместо полной клубной эмблемы – только лев. А вертикальный свуш – фишка всех третьих комплектов Nike в этом сезоне. Обновление посвящено росту влияния женского футбола и символизирует движение вверх.

«Бавария»

Здесь олдскульная эмблема, которая использовалась в 1970-х. В остальном – приятные цвета, воротник-поло и ничего лишнего.

«Базель»

Швейцарцы и Macron тоже создали что-то очень стильное. На футболке рисунок, напоминающий дракона. Но это Василиск – мифический змей с головой петуха и давний символ Базеля. Дракон с птичьими чертами всех оттенков зеленого украшает город в виде фонтанов и скульптур. Это неожиданно роднит базельцев с Казанью и «Рубином», где в качестве символа используется похожий змей Зилант.

«Тоттенхэм»

Еще один интересный зеленый комплект – тоже с отсылкой к местной достопримечательности.

«Семь сестер» – это кольцо из семи деревьев, которые растут в Южном Тоттенхэме сотни лет, восхищая местных жителей на протяжении многих поколений. Легенда гласит, что первые вязы были посажены в 1300-х годах семью сестрами из местной семьи», – говорится в заявлении клуба.

«Ман Сити»

Puma приготовила для «Сити» комплект с премиальными цветами – бордовый с золотой отделкой. К нему клуб вернулся впервые с сезона-2017/18, когда команду еще одевал Nike.

«ПСЖ»

Форму сделал Jordan, принадлежащий Nike, поэтому обошлось без вертикального свуша. Клубный логотип переливается цветом, что символизирует связь между мужской и женской командами. Сама футболка получилась в стиле «Палермо»: розовая основа, черная отделка. С внутренней стороны воротника надпись «92 av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France». Это адрес не стадиона, а флагманского магазина «ПСЖ».

«Дизайн символизирует слияние парижской роскоши и спортивный достижений. Эта форма отражает стремление обоих брендов сочетать элегантность и смелость и вместе с тем демонстрирует уникальный дух нового поколения клуба», – говорится в заявлении «ПСЖ».

«Ред Стар»

Конечно, такая подборка не могла обойтись без Kappa. После потери «Венеции» компания творчески реализуется в партнерстве с другими клубами. Один из таких – парижский «Ред Стар» со 127-летней историей.

В честь возвращения в Лигу 2 клуб получил на футболке целую картину: мотивы домашнего поля на фоне предзакатного неба. Отмечается, что изображение вдохновлено гравюрой XIX века, на которой изображен местный дворец Сент-Уан из пригорода Парижа. Но не без добавления современных графических штрихов, что воплощают в себе слияние прошлого и настоящего.

Гостевая форма имеет такой же дизайн, но зеленого цвета .

«Арсенал»

Свежий взгляд на выездные футболки сезонов-1994/95 и 1995/96. Впервые в новейшей истории «Арсенала» на всех формах сезона вместо эмблемы нанесли пушку.

«Интер»

Желтая форма миланцев явно напоминает третий комплект из сезона-1996/97 от Umbro. Паттерн отсылает к змеиной коже – символу «Интера» и Милана.

С внутренней стороны воротника перекликаются числа 1908 и 2018 – даты основания клуба и женской команды. Напомним, женский футбол – общая тема для Nike в этом сезоне: вертикальный свуш здесь вписан в общий рисунок и почти с ним сливается.

«Атлетико»

По задумке авторов, яркий комплект мадридцев чествует артистов и спортсменов города. Однако первой ассоциацией для сторонних наблюдателей стала основная форма «Челси» этого сезона. Частичка дома для Конора Галлахера.

«Барселона»

У «Барселоны» светло-зеленый оттенок – похожий используется клубом уже не впервые. Как и с остальных комплектов, с футболки исчезла надпись Spotify – остался только логотип.

«Реал»

У «Реала» менее ярко – комплект серого цвета, на котором изображен узор в виде монограммы RMCF. Вновь воротник-поло.

«Аякс»

Белая основа с бордовым акцентами, которые символизируют Amsterdammertje – красно-коричневые столбы, которыми отделяют тротуары в Амстердаме.

Этот цвет стал главной темой более широкой ретроколлекции клуба и adidas Originals, в которую вошли спортивные костюмы, куртки, толстовки и футболки.

«Ньюкасл»

С приходом саудовских владельцев «Ньюкасл» регулярно получает зеленые комплекты. Вот и на этот раз третья футболка получила мятные оттенки, но adidas нашел зацепки из клубной истории: поставили эмблему «Ньюкасла» из 1980-х и вдохновились выездной формой сезона-1999/00.

«Милан»

Впервые с сезона-2003/04 клуб вернулся к серой футболке. На этот раз Puma сопроводила ее мятными вставками.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» утверждает, что авторы вдохновлялись панк-исполнительницами города. Но в отличие от комплекта «Челси», визуально это не очень заметно. Красные вставки на белом фоне – получилось довольно традиционно и буднично.

Форма «Челси» – в стиле панк-рока 70-х. Лондон был его культурной столицей

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Фото: x.com