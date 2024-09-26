«Реалу» выдали автомобили от BMW. Винисус взял самую дорогую модель за 186 650 евро, Беллингем и Мбаппе – за 179 900, Анчелотти – за 114 500
Немецкий производитель автомобилей BMW третий год спонсирует «Мадрид». В рамках этого соглашения игроки и тренеры команды выбирают себе машины. Выбор на сезон-2024/25 уже сделан.
Как сообщает Marca, представители клуба могли выбирать из пяти модели автомобилей: iX2, iX, i5, i7, XM.
Самые дорогие модели – за 186 650 евро – выбрали Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.
Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Родриго, Лука Модрич, Тибо Куртуа, Дани Карвахаль и еще ряд игроков взяли машины за 179 900 евро.
Самые дешевые модели выбрали Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени – 58 550 евро.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал машину за 114 450 евро.
Изображение: marca.com
Фото: realmadrid.com
Напомним, что год назад футболистам и тренерам «Реала» также выдали автомобили от BMW.
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