«Реалу» выдали автомобили от BMW. Винисус взял самую дорогую модель за 186 650 евро, Беллингем и Мбаппе – за 179 900, Анчелотти – за 114 500

Футболисты «Реала» выбрали модели подаренных им спонсорских BMW.

Немецкий производитель автомобилей BMW третий год спонсирует «Мадрид ». В рамках этого соглашения игроки и тренеры команды выбирают себе машины. Выбор на сезон-2024/25 уже сделан.

Как сообщает Marca, представители клуба могли выбирать из пяти модели автомобилей: iX2, iX, i5, i7, XM.

Самые дорогие модели – за 186 650 евро – выбрали Винисиус Жуниор и Лукас Васкес .

Джуд Беллингем , Килиан Мбаппе , Родриго , Лука Модрич , Тибо Куртуа , Дани Карвахаль и еще ряд игроков взяли машины за 179 900 евро.

Самые дешевые модели выбрали Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени – 58 550 евро.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал машину за 114 450 евро.

Изображение: marca.com

Фото: realmadrid.com

Напомним, что год назад футболистам и тренерам «Реала» также выдали автомобили от BMW.

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