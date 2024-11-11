Жоау Перейра возглавил «Спортинг» вместо перешедшего в «МЮ» Аморима
«Спортинг» объявил о назначении нового главного тренера.
40-летний Жоау Перейра возглавил португальский клуб вместо Рубена Аморима, перешедшего в «Манчестер Юнайтед».
На данный момент «Спортинг» возглавляет таблицу чемпионата Португалии, набрав 33 очка в 11 матчах.
Юран уверен, что им интересуется «Спортинг». Неужели и правда?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Спортинга»
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