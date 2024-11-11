Аморим об «МЮ»: «Я не наивен, будет очень сложно, но я готов к новому вызову. Чувствовал, что это мое время и мой путь»

Рубен Аморим высказался о предстоящем переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Чувствую себя готовым к новому вызову. Я не наивен, знаю, что все будет совсем по-другому, очень сложно. Теперь я спокоен, могу сосредоточиться на своей новой работе и с нетерпением жду ее начала.

Я знаю, что будет трудно воспроизвести где-то еще то, что у меня есть здесь, но есть и другие места с другим влиянием и давлением... Это было фантастическое приключение.

Прошу прощения за это решение в середине сезона, но я чувствовал, что это мое время и мой путь», – сказал Аморим после последнего матча во главе «Спортинга».

Аморим может с задержкой приступить к работе в «МЮ». Клуб ожидает подтверждения рабочей визы нового тренера (ESPN)