Игроки «МЮ» впечатлены работой Аморима в «Спортинге» и ожидают успешного сезона (MEN)

Игроки «Манчестер Юнайтед» рады скорому приходу Рубена Аморима.

Как пишет Manchester Evening News со ссылкой на источники в раздевалке, футболисты впечатлены работой тренера в «Спортинге» и теперь с оптимизмом ожидают успешного сезона.

Игроки «МЮ» также довольны Рудом ван Нистелроем в его роли временного тренера. Один источник охарактеризовал работу нидерландца как «отличную».

Большинство футболистов также уважают бывшего тренера Эрика тен Хага, но считают, что перемены будут в интересах всех. Аморим официально вступит в должность в понедельник.