Игроки «МЮ» впечатлены работой Аморима в «Спортинге» и ожидают успешного сезона (MEN)
Игроки «Манчестер Юнайтед» рады скорому приходу Рубена Аморима.
Как пишет Manchester Evening News со ссылкой на источники в раздевалке, футболисты впечатлены работой тренера в «Спортинге» и теперь с оптимизмом ожидают успешного сезона.
Игроки «МЮ» также довольны Рудом ван Нистелроем в его роли временного тренера. Один источник охарактеризовал работу нидерландца как «отличную».
Большинство футболистов также уважают бывшего тренера Эрика тен Хага, но считают, что перемены будут в интересах всех. Аморим официально вступит в должность в понедельник.
Опубликовано: Sports
Источник: Manchester Evening News
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