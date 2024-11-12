Каземиро попрощался с ван Нистелроем после его ухода из «МЮ»: «Благодарен навсегда. Легенда»
Каземиро попрощался с Рудом ван Нистелроем после его ухода из «Манчестер Юнайтед».
Нидерландец исполнял обязанности тренера манкунианцев на протяжении 4 матчей после отставки Эрика тен Хага. С 11 ноября «МЮ» возглавил Рубен Аморим.
«Благодарен навсегда. Легенда», – написал хавбек «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Каземиро
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