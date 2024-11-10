Ван Нистелрой о рабое в качестве и. о. главного тренера «МЮ»: «Отнесся к этому серьезно, хотел сделать клуб лучше. Три победы и ничья – это стандарт»
Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
В 4 матчах под руководством ван Нистелроя, временно исполнявшего обязанности главного тренера после отставки Эрика тен Хага, «МЮ» одержал 3 победы и один раз сыграл вничью. С понедельника команду возглавит Рубен Аморим.
«Вы видели класс нашей команды по забитым мячам, мы также очень редко упускали моменты.
Мы пытались стабилизироваться после тяжелого и эмоционального периода. Мы хотели, чтобы игроки показали себя с лучшей стороны, настроили их на нужный лад и заставили поверить в себя.
Этот период был большой ответственностью, я отнесся к нему серьезно. Я хотел помочь «МЮ» и сделать его лучше, в этом была моя цель. Три победы и ничья – это стандарт, если вы хотите расти как клуб.
Связь с болельщиками была заметна, я ее чувствовал. Вот что такое «Юнайтед» на самом деле», – сказал ван Нистелрой.
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