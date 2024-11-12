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Валерий Шмаров: «Такое впечатление, что «Факел» снова стал лишним в РПЛ. Даже не знаю, как назвать такие судейские ошибки» 

Валерий Шмаров высказался о судействе матчей «Факела» в Мир РПЛ.

После 15 туров воронежский клуб занимает в таблице 14-е место.

— Родной «Факел» не радует?

— А как радовать с таким судейством?! Как результата добиться, если голы не считают? Сейчас два пенальти поставили — это как? 

Мы с «Факелом» такое проходили в 1985 году. После первого круга шли на седьмом месте и претендовали на зону УЕФА, а потом нас просто взяли и выгнали из высшей лиги! Украинские и грузинские команды. 

И сейчас такое впечатление, что «Факел» снова стал лишним. Два года поиграли — и хватит, на выход. Сейчас другую команду вместо Воронежа засунем. Хотя клуб с такими болельщиками нельзя из РПЛ выгонять!

— Вы считаете, что существует некий сговор?

— Ну а как понимать то, что происходит? «Химки» забивают мяч в свои ворота — не засчитывают. Дзюба в прошлом сезоне толкает в спину защитника и с метра забивает гол. Судья стоит рядом — и показывает на центр! 

Сейчас Каштанова побороли, как в самбо бросили — пенальти не ставится. Даже не знаю, как назвать такие судейские ошибки, — сказал бывший нападающий «Факела» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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Валерий Шмаров
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