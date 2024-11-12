Гафин о «Динамо»: «Нужно завоевать максимум очков до конца года, чтобы уверенно войти в последнюю часть сезона»
Дмитрий Гафин поставил «Динамо» задачу выиграть три ближайших матча в Мир РПЛ.
После 15 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.
– У нас есть потенциал, чтобы показывать более хорошую игру и результат по сравнению с тем, что есть сейчас. Мы должны использовать этот потенциал, до конца календарного года нужно завоевать максимум очков, чтобы войти в последнюю часть сезона уверенно.
- Есть какой‑то памятный матч в первой части сезона?
– Смотрим вперед, — сказал председатель совета директоров «Динамо».
До конца года московский клуб сыграет в РПЛ с «Факелом», «Ахматом» и «Химками».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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