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Гафин о «Динамо»: «Нужно завоевать максимум очков до конца года, чтобы уверенно войти в последнюю часть сезона»

Дмитрий Гафин поставил «Динамо» задачу выиграть три ближайших матча в Мир РПЛ.

После 15 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

– У нас есть потенциал, чтобы показывать более хорошую игру и результат по сравнению с тем, что есть сейчас. Мы должны использовать этот потенциал, до конца календарного года нужно завоевать максимум очков, чтобы войти в последнюю часть сезона уверенно.

- Есть какой‑то памятный матч в первой части сезона?

– Смотрим вперед, — сказал председатель совета директоров «Динамо».

До конца года московский клуб сыграет в РПЛ с «Факелом», «Ахматом» и «Химками».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoФакел
Дмитрий Гафин
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