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«Бавария» вряд ли продлит контракт с Дайером. У защитника ни одного полного матча в сезоне

Эрик Дайер, скорее всего, покинет «Баварию» по окончании сезона.

Мюнхенский клуб вряд ли продлит с 30-летним защитником контракт, срок которого истекает 30 июня 2025 года, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.

При этом англичанин очень популярен в раздевалке «Баварии», у него много друзей в команде.

В текущем сезоне Дайер не провел ни одного полного матча. Он 4 раза выходил на замену в Бундеслиге, один раз – в Лиге чемпионов, еще один раз был заменен в игре Кубка Германии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoЭрик Дайер
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