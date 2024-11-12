«Бавария» вряд ли продлит контракт с Дайером. У защитника ни одного полного матча в сезоне

Эрик Дайер, скорее всего, покинет «Баварию» по окончании сезона.

Мюнхенский клуб вряд ли продлит с 30-летним защитником контракт, срок которого истекает 30 июня 2025 года, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.

При этом англичанин очень популярен в раздевалке «Баварии», у него много друзей в команде.

В текущем сезоне Дайер не провел ни одного полного матча. Он 4 раза выходил на замену в Бундеслиге, один раз – в Лиге чемпионов, еще один раз был заменен в игре Кубка Германии.