«Бавария» вряд ли продлит контракт с Дайером. У защитника ни одного полного матча в сезоне
Эрик Дайер, скорее всего, покинет «Баварию» по окончании сезона.
Мюнхенский клуб вряд ли продлит с 30-летним защитником контракт, срок которого истекает 30 июня 2025 года, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.
При этом англичанин очень популярен в раздевалке «Баварии», у него много друзей в команде.
В текущем сезоне Дайер не провел ни одного полного матча. Он 4 раза выходил на замену в Бундеслиге, один раз – в Лиге чемпионов, еще один раз был заменен в игре Кубка Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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