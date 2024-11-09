«Бавария» может предложить за Виртца 18-летнего Ваннера. Пауль также интересен «Лейпцигу»

Пауль Ваннер из «Баварии» интересен «Байеру» и «Лейпцигу».

По данным журналиста Кристиана Фалька, «Бавария » может предложить «Байеру » включить 18-летнего Ваннера в сделку по обмену на Флориана Виртца .

Ваннер сейчас выступает на правах аренды за «Хайденхайм» – на его счету 2 гола и ассист в 9 матчах Бундеслиги.