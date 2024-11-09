«Бавария» может предложить за Виртца 18-летнего Ваннера. Пауль также интересен «Лейпцигу»
Пауль Ваннер из «Баварии» интересен «Байеру» и «Лейпцигу».
По данным журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» может предложить «Байеру» включить 18-летнего Ваннера в сделку по обмену на Флориана Виртца.
Ваннер сейчас выступает на правах аренды за «Хайденхайм» – на его счету 2 гола и ассист в 9 матчах Бундеслиги.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Кристиана Фалька в X
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