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«Бавария» может предложить за Виртца 18-летнего Ваннера. Пауль также интересен «Лейпцигу»

Пауль Ваннер из «Баварии» интересен «Байеру» и «Лейпцигу».

По данным журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» может предложить «Байеру» включить 18-летнего Ваннера в сделку по обмену на Флориана Виртца.

Ваннер сейчас выступает на правах аренды за «Хайденхайм» – на его счету 2 гола и ассист в 9 матчах Бундеслиги.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Кристиана Фалька в X
logoБавария
logoБайер
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoРБ Лейпциг
logoФлориан Виртц
logoПауль Ваннер
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