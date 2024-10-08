12 арен клубного ЧМ-2025 – в США. Где увидим топ-клубы?

Пять стадионов перед ЧМ.

Контуры клубного чемпионата мира-2025 все четче, мы уже знаем и 12 стадионов, где ФИФА планирует провести турнир с 15 июня по 13 июля 2025-го.

Любопытно, что только пять из арен через год примут ЧМ-2026. Посмотрим на все: сначала те, где будет и чемпионат мира, следом остальные.

«Метлайф Стэдиум», Нью-Йорк

Стадион команд НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Построен в 2010-м и был самым дорогим в мире на тот момент – $1,6 млрд. Вмещает 82500 зрителей.

«Метлайф» – спонсорские название, страховой бренд. Мог быть и «Алльянц Стэдиум» – немецкий страховщик «Алльянц» предлагала контракт на 30 лет за 20-30 миллионов долларов, но нью-йоркское сообщество евреев возмутилось, вспомнив о связи «Алльянца» с руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны, так что сделка не состоялась.

Звесь провели три матча Кубка Америки-2024, в том числе полуфинал Аргентина – Канада (2:0). А на ЧМ-2026 будет финал.

«Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта

Тут тоже играют две команды, но из разных видов спорта – в МЛС «Атланта Юнайтед», в НФЛ – «Атланта Фэлконс». Алексей Миранчук как игрок «Атланты» уже может поделиться впечатлениями. Вместимость арены – до 75 тысяч.

В 2018-м на этом стадионе установили рекорд посещаемости матча МЛС – 72 035 зрителя на «Атланта» с «Ди Си Юнайтед».

Кубок Америки-2024 тут открывали игрой Аргентина – Канада. Планируется семь матчей на ЧМ-2026, в том числе полуфинал.

«Линкольн Файненшл Филд», Филадельфия

Стадион работает с 2003-го, через семь лет первые матчи тут сыграла «Филадельфия Юнион». Здесь несколько раз проводили матча национальной лиги по лакроссу. В НФЛ арене использует «Филадельфия Иглс», стадион принимал матчи Золотого Кубка КОНКАКАФ и Кубка Америки-2016. Вместимость – 69 879 человек.

На ЧМ-2026 арене отдали шесть матчей, самый статусный – 1/8 финала.

«Люмен Филд», Сиэтл

Появился в 2002-м, а во время строительства выдержал землетрясение с магнитудой 6,8 баллов, получил незначительные повреждения. Сейчас тут играют команды НФЛ «Сиэтл Сихокс» и МЛС «Сиэтл Саундерс». Арену могут посетить до 72 тысяч человек.

Планируется, что стадион примет шесть матчей ЧМ-2026, в том числе 1/8 финала.

«Хард Рок Стэдиум», Майами

Тут играют в американский футбол, и в соккер – а еще в бейсбол, лакросс. Стадион шесть раз принимал «Супербоул». Крупные концерты – тоже постоянно. В 2016-м брендинг продали Hard Rock Cafe за $250 миллионов за 18 лет.

На Кубке Америки-2024 здесь провели три матча, в том числе скандальный финал . На ЧМ-2026 будет семь игр, включая четвертьфинал и матч за третье место.

«Роуз Боул», Лос-Анджелес

Столетняя арена, где проводили велоспорт еще на Олимпиаде-1932 – тогда помещалось аж 106 тысяч зрителей. Сейчас вмещает 89 702 человека. Здесь бразилец Дунга проигрывал финал Олимпиады-1984 французам и побеждал в финале чемпионата мира-1994 итальянцев.

Стадион принял несколько матчей Кубка Америки-2016 и приглашал топ-клубы играть в Международном кубке чемпионов. На ЧМ-2026 «Роуз Боул» не взяли, но в Лос-Анджелесе турнир, конечно, будет – его примет другая арена, открытый в 2020-м «Соу-Фай Стэдиум».

«Банк оф Америка», Шарлотт

Открыт в 1996-м, здесь играют команда НФЛ «Каролина Пантерз» и «Шарлотт» в МЛС, могут собрать до 74 867 человек. Изначально назывался «Эрикссон Стэдиум» при спонсорстве шведской телекоммуникационной компании, затем на 20 лет права на название выкупил Bank of America.

Несколько лет назад говорили о сносе и возведении новой арены, так как она морально устарела – например, нет раздвижной крыши. Но все-таки остановились на реконструкции, которую запланировали начать в 2026-м и завершить в 2029-м.

«Кэмпинг Уорлд Стэдиум», Орландо

Еще одна арена-ветеран американского спорта – работает с 1936-м, тогда причем вмещала всего 8900 зрителей. С годами разрасталась – сейчас может собрать до 65 тысяч человек. Принимает различные студенческие соревнования.

Стадион активно использовали на ЧМ-1994, принял пять игр. А в июле 2024-го здесь сыграли товарищеский матч «Барселона» с «Ман Сити».

«Интер&Ко Стэдиум», Орландо

А это новая арена в Орландо, открытая в 2017-м. Здесь в МЛС играет «Орландо Сити», но посмотреть за этим могут не более 25 500 человек.

На ней сборная США громила в товарищеской игре Тринидад и Тобаго 7:0, а в 2024-м прошли два матча Кубка Америки. Игра Боливии и Панамы, например, аншлага не вызвала: посетили 16 тысяч зрителей.

«Джодис Парк», Нэшвилл

Еще один небольшой стадион – 30 тысяч зрителей. Открылся недавно – два года назад. Название спонсорское, от логистической компании SNCF.

Здесь в МЛС играет как раз «Нэшвилл». В прошлом году сборная США выиграла на этом стадионе у Ганы в товарищеском матче, а в конце лета 2024-го дала концерт группа Green Day.

«TQL Стэдиум», Цинциннати

26-тысячная арена 2021 года рождения, в МЛС с тех пор на нем играет «Цинциннати». Здесь в квалификации к ЧМ-2022 США обыгрывали Мексику, а также прошли два четвертьфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В 2022-м с концертом выступила группа The Who – впервые после трагедии, когда в городе 11 человек погибли при давке перед ее выступлением в 1979-м.

«Ауди Филд», Вашингтон

Самый маленький стадион турнира – на 20 тысяч зрителей. Открыт за день до финала ЧМ-2018. Здесь играет команда МЛС «Ди Си Юнайтед», соревнования по лакроссу и регби тоже были.

В 2019-м на «Ауди Филд» сборная США поколотила 7:0 Кубу в матче Лиги наций КОНКАКАФ, а через четыре года «Арсенал» закинул пять голов в команде звезд МЛС.

Но состоится ли вообще клубный ЧМ? ФИФА приходится идти на уступки – как бонусное трансферное окно

Какой из стадионов какие матчи примет – будет ясно позднее. Но это не главный организационный вопрос.

Перегруз календаря обсуждают постоянно уже несколько лет. Перезапустил дискуссию в этом сезоне Родри (намекнул, что футболисты близки к забастовке), мнение испанца поддержали Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Жюль Кунде и другие.

Кроме того, стадионы и города определились, а расписания, вещателей и спонсоров пока нет – непонятно, сколько смогут заработать клубы. Турнир пересекается еще и с важным соревнованием сборных – Золотой Кубок КОНКАКАФ тоже пройдет в США.

ФИФА вынуждена менять устои, чтобы участникам было удобнее. Например, объявили о дополнительном трансферном окне для участников – оно будет работать с 1 по 10 июня. А после дедлайна заявок клубы-участники смогут менять игроков с 27 июня по 3 июля, потому что контракты некоторых футболистов истекут 30 июня.

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Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Fernando de Dios, Scott Taetsch, Steph Chambers, Carmen Mandato, Katharine Lotze, Jared C. Tilton, Mike Ehrmann, Leonardo Fernandez, Mickey Bernal; East News /Ian Johnson/Icon Sportswire, John Rivera/Icon Sportswire