Орлов о Караваеве: «Не растет в мастерстве, не лидер – его обыграли, а он голову опустил и обреченно поплелся назад. Почему бы «Зениту» справа не выпускать Эраковича?»
«Зенит» на выезде обыграл клуб из Грозного со счетом 2:1 в матче 15-го тура Мир РПЛ.
«А как сыграл Караваев в эпизоде с голом хозяев? Поразительно... Даже комментировать сложно. Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался.
Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет! И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад...
Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром», и Кордоба его за это наказал. Ну как так?!
Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.
В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет», – сказал комментатор.
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