Орлов о Караваеве: «Не растет в мастерстве, не лидер – его обыграли, а он голову опустил и обреченно поплелся назад. Почему бы «Зениту» справа не выпускать Эраковича?»

Геннадий Орлов раскритиковал игру Вячеслава Караваева в матче с «Ахматом».

«Зенит » на выезде обыграл клуб из Грозного со счетом 2:1 в матче 15-го тура Мир РПЛ .

«А как сыграл Караваев в эпизоде с голом хозяев? Поразительно... Даже комментировать сложно. Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался.

Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет! И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад...

Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава ? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром », и Кордоба его за это наказал. Ну как так?!

Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.

В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет», – сказал комментатор.