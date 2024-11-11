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  • Орлов о Караваеве: «Не растет в мастерстве, не лидер – его обыграли, а он голову опустил и обреченно поплелся назад. Почему бы «Зениту» справа не выпускать Эраковича?»
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Орлов о Караваеве: «Не растет в мастерстве, не лидер – его обыграли, а он голову опустил и обреченно поплелся назад. Почему бы «Зениту» справа не выпускать Эраковича?»

Геннадий Орлов раскритиковал игру Вячеслава Караваева в матче с «Ахматом».

«Зенит» на выезде обыграл клуб из Грозного со счетом 2:1 в матче 15-го тура Мир РПЛ

«А как сыграл Караваев в эпизоде с голом хозяев? Поразительно... Даже комментировать сложно. Как ты можешь позволить Садулаеву так легко себя обыграть? Караваев же неправильно располагался.

Крайний защитник должен находиться вполоборота к сопернику, тогда никто между ногами мяч не прокинет! И потом: если от тебя уже так легко убегают, ты уж хватай его обеими руками, борись, не позволь прострелить! А Караваев просто голову опустил и обреченно поплелся назад...

Не многовато ли ошибок со стороны Вячеслава? Ведь все мы помним, какой неаккуратный пас головой он отдал Латышонку в матче с прямым конкурентом «Краснодаром», и Кордоба его за это наказал. Ну как так?!

Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки.

В Грозном удача где-то улыбнулась питерцам. Адамов забил, а у него был еще один момент. И это у правого защитника?! Почему никто не закрывал зону? А вспомните эпизод в самой концовке, когда мяч угодил в штангу. Каждый раз так везти не будет», – сказал комментатор.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoВячеслав Караваев
logoДжон Кордоба
logoЕвгений Латышонок
logoАрсен Адамов
logoСпорт-Экспресс
logoЛечи Садулаев
logoСтрахиня Эракович
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