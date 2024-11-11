У Мармуша 3 гола со штрафных – больше всех в топ-5 лиг в сезоне. Хавбек «Айнтрахта» забил в 3 матчах подряд за 9 дней

Омар Мармуш забил 3 гола со штрафных ударов в 3 матчах подряд.

25-летний полузащитник «Айнтрахта» забил прямыми ударами со штрафных «Бохуму » 2 ноября, «Славии » – 7-го и «Штутгарту » – 10 ноября.

Таким образом, у него 3 гола со штрафных в 3 матчах подряд за 9 дней.

В нынешнем сезоне никто не забил больше одного гола со штрафных ударов в топ-5 европейских лиг, кроме Мармуша.

У Мармуша из «Айнтрахта» 14+10 в 16 матчах сезона во всех турнирах. По ассистам делит 1-е место в топ-5 лиг с Салахом