У Мармуша 3 гола со штрафных – больше всех в топ-5 лиг в сезоне. Хавбек «Айнтрахта» забил в 3 матчах подряд за 9 дней
Омар Мармуш забил 3 гола со штрафных ударов в 3 матчах подряд.
25-летний полузащитник «Айнтрахта» забил прямыми ударами со штрафных «Бохуму» 2 ноября, «Славии» – 7-го и «Штутгарту» – 10 ноября.
Таким образом, у него 3 гола со штрафных в 3 матчах подряд за 9 дней.
В нынешнем сезоне никто не забил больше одного гола со штрафных ударов в топ-5 европейских лиг, кроме Мармуша.
У Мармуша из «Айнтрахта» 14+10 в 16 матчах сезона во всех турнирах. По ассистам делит 1-е место в топ-5 лиг с Салахом
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости