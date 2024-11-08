«Челси» – «Арсенал», Конте и Лукаку против «Интера». Лучший футбол перед сборными

Нас ждут отменные выходные.

Что нам приготовил последний тур еврочемпионатов перед ноябрьской паузой на сборные? А вот что:

Программу составили Вадим Лукомский, Тимур Боков, Артем Денисов и Андрей Клещенок.

Суббота. 9 ноября

Ужасный «Реал» – надолго ли?

«Реал» провалил класико и матч с «Миланом», а теперь играет с «Осасуной», которая идет на пятом месте Ла Лиги и оформила единственное поражение «Барселоны». Это крепкий соперник. «Осасуна» ставит на скорость. Уже ждем дуэль Брайана Сарагосы и Лукаса Васкеса.

Интересно, как на спад реагирует Анчелотти. После «Барсы» думали, что это разовое затмение. «Милан» подтвердил – все серьезнее. «Реал» в кризисе. Мбаппе не освоился в роли девятки и стал даже пассивнее, чем в начале сезона. Тчуамени проваливает матч за матчем и травмировался. Анчелотти недоволен даже Вальверде, образцовым пахарем.

Отдельная интрига – Джуд Беллингем. Точнее, его позиция: тренер пихает на фланги, но там англичанин почти бесполезен. Беллингем старается, но его двигают на третий план. Может, пора возвращать ромб?

«Майнц» опять помучает «Дортмунд»

С 27 мая 2023 года и фатальной развязки в лиге «Майнц» – самый тяжелый соперник «Дортмунда» в Германии.

Сейчас «Дортмунд» – почти с десятком травмированных, со скамейкой в формате «Мален и 7-8 человек, которых никто не знает» – обретает целостность, которой ранее не было при Шахине. Хорошо бы подтвердить позитивную динамику прямо перед паузой на сборные.

«Сити» пора попробовать новые варианты без Родри

У «Сити» три поражения подряд. Называть это кризисом – преувеличение. Против «Тоттенхэма» была серьезная ротация, со «Спортингом» большую часть встречи играли качественно – только против «Борнмута» случился полномасштабный коллапс. Это не отменяет плачевных результатов, но дает ценный контекст. Вычеркивать «Сити» из претендентов на любой трофей рано.

В то же время одна проблема бросается в глаза – дыра в центре поля. «Сити» пугающе часто пускает быстрые атаки с ударом – больше всех в Англии. Провал для команды, которая в принципе не славится допущенными ударами. Без Родри не хватает и контроля момента потери (слишком часто необязательные и на своей половине), и правильных реакций на потерю.

Пока основным вариантом подмены выступает Матео Ковачич, которого Пеп переквалифицировал в разыгрывающего опорника. Кажется, пора пробовать другие опции – Илкай Гюндоган или, может, пара игроков для более полного контроля. Или даже передача мяча сопернику с намерением самим наказывать в быстрых атаках. Последнее пройдет не с каждым, но с «Брайтоном» можно попробовать.

Туринское дерби: Ваноли против отставки и Мотты

«Торино» проиграл 5 из 6 последних матчей, а «Юве» нужны победы – в последний месяц Мотта снова увлекся ничьими (убери пару необязательных – ходил бы в лидерах). В дерби всегда горячо, а сейчас может быть особенно жарко.

К тому же хозяин «Торино» Каиро на грани – поговаривают, что Ваноли не протянет и до следующей недели. Возможно, дерби его последний шанс.

«Вилла» припаркуется на «Энфилде»?

Особенности команды Унаи Эмери – высокая линия защиты и офсайдная ловушка (теперь вторая в Европе, а не лучшая – привет, Ханси!). «Вилла» держится этих принципов, даже когда основательно передает мяч сопернику. Против «Ливерпуля» в текущей конфигурации в таком режиме будет трудно.

Арне Слот вариативно использует крайних защитников (в том числе способного обострять из глубины Трента) в зависимости от схемы соперника. Использует так, чтобы они получали максимальную свободу. Нередко для этого их расположение меняется прямо по ходу матчей, но «Ливерпуль» почти всегда достигает цели.

Очень уместной в рисунке матча может быть и свежая находка голландского тренера: Луис Диас в качестве нападающего, который варьирует движение – смещения налево и рывки за спину. От Эмери потребуется гибкость.

Воскресенье. 10 ноября

«Бетис» + «Сельта» = шоу

Иногда хочется порекомендовать матч по самой банальной причине – встречаются неочевидные команды, которые специализируются на игре в футбол, а не на разрушении рисунка соперника.

«Бетис» – классическая команда Мануэля Пеллегрини. Хорошо и смело играют с мячом, а креативные футболисты вроде Пабло Форнальса и Джовани Ло Чельсо получают почти безлимитную свободу.

«Сельта» преобразилась при Клаудио Хиральдесе – 36-летнем радикале, который до повышения тренировал только молодежные команды. «Сельта» на 5-м месте по передачам в убойную зону и на 6-м с конца по допущенным передачам такого типа. Их матчи почти всегда гарантируют зрелище.

Тяжелейший выезд «Атлетико»

«Атлетико» опрокинул «ПСЖ», сыграв по старым канонам. Усталость накапливается, а впереди непростой выезд к «Мальорке». Там всегда трудно: например, «Мадрид» чудом не проиграл, а «Атлетик» закончил 0:0, причем с 23-й минуты играл в большинстве.

Борьба, жесткость, навесы. «Мальорка» всегда хороша дома, а у «Атлетико» в центре обороны выходят Науэль Молина и Клеман Лангле. Вероятно, снова покажется и Джулиано Симеоне.

Палмер накажет «Арсенал» по конспектам Эдегора?

В этом сезоне Коул Палмер претендует на статус главной звезды АПЛ. При Энцо Мареске роль англичанина стала максимально похожа на функции Мартина Эдегора в «Арсенале» – левоногий созидатель в правом полуфланге с безлимитом на обострение и широкими полномочиями в построении каждой стадии. Палмер потянул новые функции и даже стал еще ярче.

Первый интересный нюанс дерби против «Арсенала» – точное расположение Палмера при владении. Будет ли оно классическим для этого сезона? В играх против «Ньюкасла» и «МЮ» Мареска выпускал его ближе к левой части поля – объяснял это тем, что так Коула труднее опекать. Резонно, но самому Палмеру приятнее получать мяч правее.

Вторая интрига: будет ли очная дуэль? Сыграют ли оба? Мартин приступил к тренировкам и появился на последние минуты матча ЛЧ против «Интера». Его выход в старте кажется риском, но Микель Артета может это пойти, учитывая неприятную серию результатов и значимость норвежца для команды. У Палмера тоже небольшая травма, но к матчу должен быть доступен.

Позиционные атаки «Штутгарта» против контратак «Айнтрахта»

Мармуш и Экитик – две причины смотреть «Айнтрахт». Они не просто разносят Бундеслигу; делают это стильно, ярко, с гигантским количеством красивых хайлайтов. «Айнтрахт» максимизирует качества пары форвардов, переключившись на контратакующий стиль.

«Штутгарт» заработал репутацию команды с сильной позиционной атакой. Весной она была даже сильнее, чем у «Байера». Даже потеряв двух разыгрывающих ЦЗ летом, «Штутгарт» по-прежнему силен на мяче. Правда, стал уязвимее без него, и «Айнтрахт» наверняка постарается в очередной раз показать это.

Механика Конте против ртутного футбола Индзаги

Стилистически – столкновение принципиально противоположных концепций игры с тремя защитниками. Конте воплощает модуль таким, каким он задумывался: предельно автоматизированным, рационально занимающим пространство, давящим и предсказуемым. А Симоне именно тот тренер, который превратил 3-5-2 в нечто особенное: с удивительными ротациями и впечатляющей взаимозаменяемостью.

Встреча тренера, который пошел по классическому пути, хотя восхищался тотальным футболом, против коллеги, который не мечтал о тройке защитников, но сделал из нее олицетворение тотальной игры современности.

А, еще это Конте и Лукаку против бывшего клуба и «Наполи» против «Интера» за первое место – на случай, если вам мало первых абзацев.

Ронское дерби снова в Лиге 1!

«Сент-Этьен» вернулся в топ-дивизион – вместе с ним вернулись минимум два огненных матча против «Лиона».

Пожалуй, это самая принципиальная дуэль во Франции. Даже «ПСЖ» против «Марселя» уступает. Понятно, что клубы сейчас на разных уровнях: «Лион» борется за место в ЛЧ, «Сент-Этьену» хотя бы не вылететь обратно. Но так даже горячее.

Будьте готовы, что матч приостановят.

«Барса» уволит тренера «Сосьедада»?

Все знают, что «Барселона» прекрасна, а вот «Сосьедад» провалил старт сезона. Они кошмарны и в Ла Лиге, и в Лиге Европы. Символ фиаско – 15 голов за 14 игр. Скромно для адептов атакующего футбола, которые обожают владение и красивые комбинации впереди.

Ожидалось, что Иманоль Альгуасиль продлит контракт, но переговоры замедлились на фоне результатов. Всего тур назад «Сосьедад» шел возле зоны вылета, но верит в тренера. Пока. Разгром от «Барсы» может стать решающим.

Мастер-класс Аморима против «Сити», топ-адаптация Фонсеки под «Реал» и многоликость «Интера». Тактика ЛЧ

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Justin Setterfield / Staff, Angel Martinez / Stringer, Carl Recine / Staff; East News /Massimo Insabato/Mondadori Portfolio/Sipa USA