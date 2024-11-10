У Мармуша из «Айнтрахта» 14+10 в 16 матчах сезона во всех турнирах. По ассистам делит 1-е место в топ-5 лиг с Салахом
У Омара Мармуша 14+10 в 16 матчах сезона за «Айнтрахт».
Хавбек франкфуртцев забил гол и отдал результативный пас на Юго Экитика в матче 10-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (3:2).
Египтянин лидирует в списке бомбардиров немецкой лиги наряду с Харри Кейном, забив 11 мячей в 10 матчах. Также на счету Мармуша 2 гола в 4 играх Лиги Европы и один в 2 матчах Кубка Германии.
Мармуш делит первое место по голевым передачам в топ-5 лиг с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» – у обоих по 10 ассистов.
У Омара 7 ассистов в чемпионате Германии, один в Лиге Европы и два в Кубке Германии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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