У Мармуша из «Айнтрахта» 14+10 в 16 матчах сезона во всех турнирах. По ассистам делит 1-е место в топ-5 лиг с Салахом

У Омара Мармуша 14+10 в 16 матчах сезона за «Айнтрахт».

Хавбек франкфуртцев забил гол и отдал результативный пас на Юго Экитика в матче 10-го тура Бундеслиги против «Штутгарта » (3:2).

Египтянин лидирует в списке бомбардиров немецкой лиги наряду с Харри Кейном , забив 11 мячей в 10 матчах. Также на счету Мармуша 2 гола в 4 играх Лиги Европы и один в 2 матчах Кубка Германии.

Мармуш делит первое место по голевым передачам в топ-5 лиг с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля » – у обоих по 10 ассистов.

У Омара 7 ассистов в чемпионате Германии, один в Лиге Европы и два в Кубке Германии.