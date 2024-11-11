Радимов о «Зените»: «Верю, что станут первыми. Почему нет, если команда шесть раз подряд была чемпионом?»
Владислав Радимов уверен, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.
На данный момент петербургский клуб занимает 2-е место в чемпионате России, на 1 балл отставая от «Краснодара» после 15 туров.
– Как оцените первый круг для «Зенита»? Чего не хватает для первого места?
– Не мне оценивать. Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата.
– Почему?
– А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом?
– «Краснодар» хорошо играет.
– А «Зенит» – шестикратный чемпион. И «Зенит», и «Краснодар» могут взять золото. «Локомотив» нельзя сбрасывать со счетов.
Точнее об этом можно будет сказать после следующих трех туров, когда команды уйдут на зимний перерыв, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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