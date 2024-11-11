Радимов о «Зените»: «Верю, что станут первыми. Почему нет, если команда шесть раз подряд была чемпионом?»

Владислав Радимов уверен, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

На данный момент петербургский клуб занимает 2-е место в чемпионате России, на 1 балл отставая от «Краснодара» после 15 туров.

– Как оцените первый круг для «Зенита»? Чего не хватает для первого места?

– Не мне оценивать. Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата.

– Почему?

– А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом?

– «Краснодар» хорошо играет.

– А «Зенит» – шестикратный чемпион. И «Зенит», и «Краснодар » могут взять золото. «Локомотив » нельзя сбрасывать со счетов.

Точнее об этом можно будет сказать после следующих трех туров, когда команды уйдут на зимний перерыв, – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов .