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  • Черданцев о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Он стоит спиной к мячу, не видит его. Это явная и очевидная ошибка судьи? Нет. На повторе он ничего не разберет»
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Черданцев о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Он стоит спиной к мячу, не видит его. Это явная и очевидная ошибка судьи? Нет. На повторе он ничего не разберет»

Георгий Черданцев прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенита» и «Ахмата».

«Зенит» в Грозном обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура Мир РПЛ (2:1). На 35-й минуте игры мяч, возможно, попал в руку Матео Кассьерре после подачи «Ахмата» в штрафную гостей. Арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение в этом эпизоде.

«Все увлеченно вчера на ночь глядя смотрели этот момент. Вы что-то видите? Я вижу, что Кассьерра стоит спиной к мячу, его точно не видит, а мяч попадает в руку то ли ему, то ли Швецу.

Это явная и очевидная ошибка судьи? Конечно, нет. Это повод звать судью смотреть повтор? Нет. Потому что он ничего не разберет на этом повторе. Почему не было других – этого я не знаю. Но именно по этой причине мы вчера, например, не стали показывать этот момент в «После футбола». Потому что понять ничего нельзя, и вы же, зрители, скажете – а как это вы показываете футбол, что у вас повтор такой кривой», – написал комментатор «Матч ТВ» Черданцев

Шнякин о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «А вот это как не пенальти, кстати? К сожалению, новый шумный судейский тур»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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видеоповторы
logoАнтон Швец
Артем Чистяков судья
logoМатео Кассьерра
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